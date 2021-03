Tribù Urbana di Ermal Meta è l’album più venduto della settimana, in vetta alla classifica Fimi dei dischi più acquistati degli ultimi sette giorni in Italia. Lo segue Annalisa con il repack dell’album Nuda, Nuda10. Al terzo posto c’è Mace e appena fuori dal podio Aiello con Meridionale.

Terzo posto al Festival di Sanremo con il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, il Premio SIAE-Roma videoclip per il miglior video Sanremo 2021 – sezione Big e il primo posto per la cover di Caruso con voto dell’orchestra. Il successo sanremese di Ermal Meta non si fera qui ed è suo il disco più venduto della settimana compresa tra il 12 e il 18 marzo secondo i dati racconti da Fimi/Gfk che tengono conto delle vendite in versione fisica e digitale e degli ascolti in streaming dagli store.

Un Milione Di Cose Da Dirti lo ha riportato in gara al Festival di Sanremo, nella categoria dei Campioni. Tra i 26 artisti nella sezione Big, Ermal Meta si è classificato sul podio con il nuovo pezzo, conquistando il terzo posto, alle spalle dei Maneskin (vincitori) e di Francesca Michielin e Fedez (secondo posto).

Il 12 marzo è stato rilasciato il nuovo disco, Tribù Urbana, che entra oggi direttamente al primo posto della classifica di vendita. Tra i 5 in classifica proviene da Sanremo anche Tante Care Cose di Fulminacci, sul gradino più basso della top 5. La compilation di Sanremo 2021 è al sesto posto, seguita da Plaza di Capo Plaza al settimo.

Ottavo posto per Gazzelle e nono posto per i Maneskin ma, attenzione, non con il nuovo disco in uscita oggi bensì con il precedente, Il Ballo Della Vita. Per quel che riguarda la classifica dei singoli più venduti della settimana, al primo posto c’è Musica Leggerissima di Colapesce Dimartino; secondo posto per Voce di Madame e solo terzi i Maneskin con Zitti E Buoni.