Ai fan italiani non è sfuggito l’utilizzo del brano Avrai di Claudio Baglioni nel sesto episodio di Station 19 4. L’idea è venuta all’attore Giacomo Gianniotti e a rivelarlo è la collega Stefania Spampinato, siciliana trapiantata a Los Angeles che nello spin-off di Grey’s Anatomy interpreta la ginecologa Carina DeLuca, compagna di Maya Bishop.

Attenzione Spoiler!

L’episodio che contiene la citazione di Avrai di Claudio Baglioni ha messo in scena l’aggressione allo specializzando Andrew, poi morto al Grey Sloan Memorial Hospital per le ferite riportate: il brano è stato scelto per ricordare l’infanzia dei due fratelli DeLuca e accennato dall’attore Giacomo Giannotti – che ne ha cantato i primi due versi – durante l’ultimo dialogo tra i due personaggi.

In un video in italiano apparso tra le sue storie di Instagram e condiviso dai canali social di Station 19, l’attrice Stefania Spampinato ha spiegato come e perché è stata scelta proprio Avrai di Claudio Baglioni come canzone del cuore dei fratelli DeLuca. E ha rivelato che in realtà la prima scelta era un’altra.

Voglio rispondere ai tanti messaggi dei fan italiani che mi chiedevano come eravamo arrivati alla decisione di Avrai di Claudio Baglioni per questo episodio: in realtà la canzone che avevano scelto gli autori era un’altra e altrettanto bella, ma non abbiamo potuto prendere i diritti di quella. E allora gli autori hanno detto: “Vediamo se Giacomo e Stefania hanno qualche idea”. Abbiamo scambiato un paio di mail suggerendo diverse canzoni però nessuna ci convinceva proprio al 100%, finché Giacomo ha scritto: “Se facessimo Avrai di Claudio Baglioni?”. Gli ho risposto: “Sì sì, è perfetta, possiamo smettere di cercare”. Claudio Baglioni ci ha dato i diritti e abbiamo potuto utilizzarla.

Stefania Spampinato ha poi aggiunto di avere ascoltato molte volte Avrai di Claudio Baglioni, nonostante la conoscesse già molto bene, per entrare nel mood molto emotivo dell’episodio 4×06 e di avere pianto ad ogni ascolto. La Spampinato è diventata, da questa stagione, un volto regolare dello spin-off sui pompieri di Seattle dopo aver esordito come sorella di DeLuca in Grey’s Anatomy 14.