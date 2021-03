Ci sono un po’ di informazioni da prendere in esame oggi 19 marzo, per tutti coloro che sperano ancora di vedere la Campania in zona arancione prima di Pasqua. Sono lontani i tempi di inizio 2021, quando la regione è passata in zona gialla dopo un mese abbondante particolarmente complesso, considerando il fatto che i contagi sono ancora abbastanza elevati. Seppur costanti. La pressione ospedaliera, almeno per ora, non fa registrare impennate clamorose, ma è chiaro che il momento sia ancora delicato.

L’unica soluzione per Campania in zona arancione prima di Pasqua

Qual è lo scenario che si sta configurando in queste ore in ottica Campania in zona arancione prima di Pasqua? Inutile nutrire aspettative questo venerdì, in vista di eventuali decisioni da prendere a partire dalla prossima settimana. Se da un lato è vero che nel weekend scattano le due settimane di zona rossa, periodo minimo nel quale non risulti possibile tornare indietro, al contempo i numeri di questi giorni non consentono ancora alla regione di abbandonare lo stato di massima allerta.

Allo stato attuale, dunque, l’unica possibilità di vedere la Campania in zona arancione si focalizza sul 26 marzo. A quel punto, infatti, avremo una valutazione ulteriore da parte del CTS, con cui si potrebbe auspicare il passaggio a misure meno restrittive nella settimana che ci porterà a Pasqua. Quel weekend, però, come tutti sanno l’Italia sarà in zona rossa. A prescindere dalla regione nella quale ci troviamo. La speranza è che le misure di contenimento adottate di recente, insieme all’accelerazione relativa alle vaccinazioni, possano portarci ad uno spartiacque dopo quel fine settimana.

Vi terremo aggiornati appena verranno a galla ulteriori indicazioni a proposito del possibile ritorno della Campania in zona arancione. Al momento, invito tutti a non farsi troppe illusioni per provvedimenti da adottare prima di Pasqua.