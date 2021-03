Bisogna segnalare nuovi problemi Cisco WebEx oggi 19 marzo, in relazione alla fase di login per un servizio sempre più utilizzato con lo smart working. Una situazione che sembra ricordare molto quella che abbiamo analizzato anche sulle nostre pagine durante il mese di novembre, con un disservizio che in quel caso durò alcune ore. Attenzione, però, perché il servizio in questione viene utilizzato anche per scaricare lezioni in ambito scolastico, motivo per il quale il suo bacino d’utenza è più ampio di quanto si possa immaginare.

Primi dettagli sui problemi Cisco WebEx il 19 marzo

Secondo le segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere fino a questo momento, i problemi Cisco WebEx trapelati oggi 19 marzo dovrebbero verificarsi soprattutto in fase di login. Come si può notare attraverso l’apposita pagina di Down Detector, le segnalazioni da parte degli utenti sono scattate attorno alle 11 di questo venerdì e, almeno per ora, non si riscontrano comunicazioni ufficiali da parte dello staff in grado di fare chiarezza. Dunque, la situazione andrà monitorata nei prossimi minuti.

Fondamentale, come sempre, provare ad ottenere anche i feedback da parte dei nostri lettori, in modo da contestualizzare al meglio i problemi Cisco WebEx di cui si parla tanto in questi minuti. Come si stanno palesando le anomalie del 19 marzo davanti ai vostri occhi? Fatecelo sapere lasciando un commento a fine articolo, nella speranza che a breve anche il team ci dica qualcosa di più per analizzare il malfunzionamento di stamane.

Aggiornamento ore 11:46. La situazione pare essere già rientrata, ma è chiaro che nelle prossime ore sarà molto importante monitorare eventuali risalite delle segnalazioni a proposito dei problemi Cisco WebEx. Come sempre, se avete qualcosa da aggiungere, sentitevi liberi di commentare qui di seguito, auspicando che la stabilità della piattaforma trovi ora continuità.