Sarà presto presentata anche la Xiaomi Mi Band 6, la next-gen della fitness-band del produttore cinese. Il dispositivo non dovrebbe differire troppo dal punto di vista del design dai suoi predecessori: difficilmente l’OEM deciderà di stravolgerlo visto quanto bene il prodotto ha venduto e continua a vendere. Una prima conferma arriva da ‘china-gadgets.com‘, che ha pubblicato la prima immagina del vivo di quella che si dice essere la Xiaomi Mi Band 6 (parliamo al condizionale in quanto non abbiamo la sicurezza non si tratti di un fake).

La Dichiarazione di Conformità europea, che consente l’impressione del marchio CE sul packaging o sul dispositivo stesso, è appena arrivata per il braccialetto intelligente di prossima generazione. La documentazione inoltrata per apporre il marchio si è accompagnata ad un paio di foto, che tuttavia non svelano troppi dettagli. La Xiaomi Mi Band 6 dovrebbe essere contraddistinta dal model number XMSH15HM, ed assicurare la tecnologia di carica magnetica introdotta dalla Xiaomi Mi Band 5 (che consente di ricaricare il dispositivo senza sfilarlo dal cinturino, cosa secondo noi molto comoda e che non era prevista nelle generazioni precedenti al modello attuale).

Il prodotto includerà probabilmente un ricevitore GPS per il tracciamento di almeno 30 diversi tipi di sport. Presente anche il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno del sangue (un’opzione a cui ormai non si può più rinunciare), un sistema che permetterà di prendersi le dovute pause durante le sessioni di allenamento ed un migliorato tracciamento del sonno. Ci aspettiamo anche il supporto a più di 300 emoji, oltre che il controllo dei dispositivi Smart Home di casa Xiaomi (qualcuno di voi in casa potrebbe già averne). Non è detto bisognerà per forza aspettare giugno per assistere al lancio della Xiaomi Mi Band 6: il produttore potrebbe anche sorprenderci e presentarla con un po’ di anticipo.