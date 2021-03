Arrivano le prime segnalazioni riguardanti la distribuzione di un nuovo aggiornamento per Huawei P30 oggi 19 marzo, a testimonianza del fatto che la serie sia ancora al centro dei lavori per il produttore asiatico in termini di sviluppo software. A conti fatti, dunque, si dà continuità a quello che vi abbiamo riportato nelle scorse settimane, quando sul nostro magazine ci siamo soffermati su un altro upgrade. Vediamo, dunque, come stanno le cose dopo le notizie raccolte stamane.

Cosa sappiamo sul nuovo aggiornamento di febbraio per Huawei P30

A conti fatti, il nuovo aggiornamento per Huawei P30 si concentra sulla patch di febbraio. Si tratta del firmware 137, almeno stando ai primi riscontri che ci arrivano questo venerdì da Huawei Upgrade, con la possibilità di garantire una maggiore stabilità ad EMUI 11. Come tutti sanno, infatti, i modelli lanciati sul mercato poco più di due anni fa finalmente sono compatibili con il più importante upgrade, ma ora è fondamentale preservare anche altri aspetti al pubblico che ha portato a termine il precedente download.

Provando a scendere maggiormente in dettagli, sappiamo che per i modelli Huawei P30 l’aggiornamento trapelato quest’oggi si riferisca alla versione software EMUI 11.0.0.137, mentre la dimensione del pacchetto dovrebbe ammontare a circa 222 MB. Come accennato, si tratta della patch di sicurezza di febbraio 2021 con cui il produttore cinese ha provato a risolvere 2 bug critici per quanto riguarda la questione sicurezza, oltre a 26 con priorità elevata e 77 di livello medio.

Non resta che attendere le prossime mosse da parte degli sviluppatori, auspicando che l’aggiornamento trapelato nel weekend riesca già di suo a migliorare le prestazioni della serie Huawei P30 in termini di durata della batteria. Non tutti, infatti, si sono detti soddisfatti in questo senso dopo l’installazione di EMUI 11 ad inizio anno che tanto ha fatto discutere.