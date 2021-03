Si torna a parlare della nuova funzione per velocizzare i messaggi vocali WhatsApp. La novità è stata annunciata anche sulle nostre pagine nei giorni scorsi e ora, grazie ad una nuova beta Android del servizio, ne sappiamo decisamente di più come funzionerà proprio la feature. Come al solito, le anticipazioni sulle ultime fatiche degli sviluppatori sono pervenute grazie all’esperto WABetaInfo e il suo blog tematico.

Per velocizzare i messaggi vocali WhatsApp, gli sviluppatori hanno pensato a tre modalità con le quali potrà essere riprodotto proprio un messaggio vocale. In particolar modo, le opzioni a disposizione degli utenti messe in evidenza nell’ultima beta 2.21.6.11 disponibile per i device Android sul Play Store sono tre. Questi potranno essere ascoltati nella formula 1×0, 1,5×0 e 2×0. nel primo caso, la riproduzione appunto avverrà in maniera standard, con le due successive formule l’audio si velocizzerà prima solo un po’ e poi decisamente di più.

Nell’immagine di chiusura articolo, sempre fornita da WABetaInfo, si nota un’etichetta nella batta del messaggio vocale WhatsApp che mette in evidenza proprio la modalità di riproduzione. La procedura per cambiare l’opzione sarebbe semplicissima: basterà cliccare sopra il relativo box blu e dunque selezionare la modalità preferita.

Quando arriveranno i messaggi vocali WhatsApp velocizzati?

L’ultima beta commentata in questo articolo mette in evidenza come la funzione sia estremamente matura e dunque prossima anche al suo rilascio finale. Naturalmente il discorso vale sia per smartphone Android che per iPhone. Come al solito, non esiste una tempistica esatta con la quale la novità arriverà per il servizio di messaggistica per tutti gli utenti. Possibile che si proceda alla release ufficiale nel corso della stagione primaverile con un nuovo aggiornamento. Di certo l’implementazione è attesa da molti per evitare di perdere lungo tempo nell’ascolto di vocali dalla durata considerevole, serve solo un po’ di pazienza.