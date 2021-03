Nasce la prima borsa di studio dedicata a Stefano D’Orazio. Il premio Young Pop Rock Music Award è stato ideato dal Maestro Basso, direttore Artistico di Art Voice Academy, e da Roby Facchinetti dei Pooh con l’intento di omaggiare il batterista del gruppo scomparso da qualche mese.

La volontà è quella di ricordare Stefano D’Orazio e il suo grande talento musicale dando la possibilità ad un giovane musicista di poter studiare e di potersi migliorare. La borsa di studio dedicata a Stefano D’Orazio verrà istituita a partire dall’anno accademico 2021/2022 e sosterrà dal punto di vista economico gli studi in canto pop del suo beneficiario.

Il vincitore della borsa di studio potrà quindi studiare canto pop ed approfondire le sue competenze professionali in vista di una eventuale carriera nel mondo della musica con concerti dal vivo da sostenere sui palchi italiani ed internazionali. Le spese per la formazione saranno interamente finanziate dal Young Pop Rock Music Award, la borsa di studio dedicata a Stefano D’Orazio, un modo gentile per ricordare il grande talento del musicista dei Pooh.

L’accesso alle selezioni per il premio-studio sarà esclusivamente riservato ai giovani cantanti e musicisti di età compresa tra i 14 e i 30 anni. In caso di vincita, il percorso di studio si terrà al Centro di Alta Formazione per lo Spettacolo Art Voice Academy di Castelfranco Veneto. Potranno iscriversi i talenti di qualunque nazionalità: il premio è infatti rivolto a giovani artisti italiani e non, purché disposti a raggiungere il centro di Castelfranco Veneto in caso di assegnazione della borsa di studio.

I candidati avranno tempo fino al 15 maggio per presentare il proprio modulo di iscrizione. La candidatura consentirà loro di partecipare alle audizioni che si terranno davanti ad una Commissione artistica, di cui faranno parte il Maestro Diego Basso e Roby Facchinetti oltre al Comitato artistico di Art Voice Academy.