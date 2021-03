Siete amanti del famoso marchio della mela morsicata e volete regalarvi un bellissimo smartwatch? Eccovi nel posto giusto: oggi, 19 marzo Apple Watch Series 6 è in offerta su Amazon al prezzo super scontato di 399,00 euro (anziché 439,00 euro). Il modello in questione è quello da 40 mm (adatto per polsi da 130‑200 mm), nel bellissimo nuovo colore PRODUCT(RED), con cassa in alluminio riciclato al 100% e con cinturino sport, sempre PRODUCT(RED). Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Vediamo insieme le caratteristiche che presenta questo affascinante indossabile.

Offerta Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio PRODUCT(RED)... Con il modello GPS rispondi a chiamate e messaggi dall’orologio

Puoi misurare l’ossigeno nel sangue con un nuovo sensore e una nuova...

L’Apple Watch Series 6 è probabilmente il capolavoro più stiloso ed elegante che il colosso di Cupertino abbia lanciato sul mercato fino ad oggi. Il futuro della salute è racchiuso tutto qui, al vostro polso. L’orologio è in grado di monitorare (24 ore su 24) i livelli di ossigeno nel sangue, grazie ad un nuovo sensore ed una nuova app che vi aiutano a comprendere quanto ossigeno riceve il vostro corpo e se lo assorbe come dovrebbe. Il sensore Livelli O2, integrato nel cristallo posteriore del wearable, si caratterizza per la presenza di quattro LED e quattro fotodiodi. Inoltre, sempre e ovunque, grazie all’app ECG (elettrocardiogramma), è possibile tenere sotto controllo il ritmo cardiaco e tutti i parametri dei vostri allenamenti (come corsa, camminata, bicicletta, yoga, nuoto e ballo, visibili su un display Retina always-on di 2,5 volte più luminoso alla luce del giorno.

Il bellissimo Apple Watch Serie 6 è dotato di GPS, che vi consente di rispondere a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio. All’interno della scocca vi è l’inedito SoC Apple S6, in grado di assicurare un miglioramento delle performance del 20% più veloci rispetto al chip dei modelli di quinta generazione, ed una migliore connettività per le reti wireless. Il wereable è anche dotato di una rinnovata funzione per il tracciamento del sonno. Insomma, al vostro polso sfoggerete una Ferrari (del marchio Apple), pronta a sfrecciare grazie alle sue super funzionalità ultra tecnologiche. Non perdetevi il modello da 40mm color PRODUCT(RED), oggi 19 marzo in offerta a 399,99 euro su Amazon.