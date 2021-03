Il matrimonio di Francesco ed Emma in Un Passo dal Cielo 6 farà felici i fan di lunga data, ma solo per poco. Nelle prime immagini della nuova stagione della fiction, sottotitolata I Guardiani, l’ex capo della forestale e l’etologa coronano il loro sogno d’amore, però la loro felicità e spensieratezza sarà solo momentanea.

Da come abbiamo appreso nel promo divulgato dalle reti Rai, Emma, già gravemente malata, non è riuscita a farcela e ha smesso di lottare, lasciando Francesco alle prese con una nuova tragedia personale. E si spera sia l’ultima per lui, ancora segnato dalla scomparsa della moglie e poi del figlioletto.

Il settimanale Gente svela in anteprima le immagini del matrimonio di Francesco ed Emma in Un Passo dal Cielo 6, riportate poi da Bubino Blog. A quanto pare, Pilar Fogliati apparirà solo in qualità di guest star nella sesta stagione e la vedremo durante i flashback. Dopo la gioia delle nozze nel primo episodio, la malattia porterà via Emma dalla sua vita terrena. Probabilmente il suo addio è dovuto al fatto che la Fogliati è stata impegnata sul set di Cuori, nuova fiction Rai al via in inverno.

Per Francesco sarà drammatico ricominciare da zero, ma troverà una nuova spinta per farlo. Devastato dal dolore, Francesco abbandona il lavoro e ora la sua missione è quella di accompagnare un branco di lupi in Slovenia, così come desiderava Emma. Qualcosa, però, cambierà i suoi piani.

Nel cast di Un Passo dal Cielo 6 ritroveremo Daniele Liotti nei panni del protagonista Francesco Neri. Al suo fianco, ancora una volta c’è Enrico Ianniello nel ruolo di Vincenzo Nappi. Tante le new entry, come vi avevamo anticipato: Aurora Ruffino, Giusy Buscemi, Serena Iansiti, Anna Dalton e infine Carlo Cecchi.

Ultimo, ma non meno importante, il cambio di location: addio all’Alto Adige e il bellissimo lago di Braies. Benvenuto al lago Mosigo a San Vito di Cadore, nel Veneto.

Appuntamento quindi al 1° aprile con la prima di otto puntate di Un Passo dal Cielo 6.