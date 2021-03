Fargo 5 non è stata ancora annunciata ufficialmente da FX, ma ci ha pensato il creatore della serie Noah Hawley a confermare che c’è sicuramente un’altra stagione in serbo dopo la quarta uscita nel 2020. Semplicemente, Hawley non ha ancora idea di cosa scriverà per i nuovi episodi.

La serie antologica criminale ispirata al film omonimo dei fratelli Cohen giungerà almeno fino a Fargo 5, e magari, chissà, anche oltre. D’altronde la stessa impostazione del format permette al suo creatore di pescare in un ampio bacino potenziale, quello di fatti ed eventi inquietanti avvenuti (o semplicemente ambientati) nella regione del Midwest in un enorme arco temporale che va dal 1950 al 2008, un universo enorme da cui attingere per raccontare storie criminali.

Noah Hawley ha confermato che ci sarà Fargo 5, ma non sa ancora di cosa tratterà la trama stavolta. Parlando in collegamento al festival musicale e cinematografico South by Southwest, partito quest’anno il 16 marzo in forma virtuale causa Covid, Hawley ha risposto alle domande sulla serie assicurando che Fargo 5 “accadrà, ma non sono ancora al punto in cui sto scrivendo su questo argomento“.

In una conversazione con l’attore della serie Andrew Bird, pur non rivelando dettagli su come sarà Fargo 5, Hawley si è detto “decisamente entusiasta di fare qualcosa di un certo livello“. Al momento sta soltanto raccogliendo le idee: “Devo immagazzinare dieci ore di quello che c’è da dire, quindi ho il mio blocco note e continuo a scrivere le cose“. Il programma è di realizzare la nuova stagione nel 2022: “Ci arriverò il prossimo anno“, ha detto Hawley della stagione 5.

In Italia la serie antologica, che vanta tra i produttori esecutivi i fratelli Cohen, è in onda su Sky Atlantic e disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video con le prime tre stagioni dallo scorso settembre.