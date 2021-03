Arrivano indicazioni decisamente sorprendenti per gli utenti che si ritrovano con la serie Samsung Galaxy S20 in questo particolare momento storico, considerando il fatto che da oggi 19 marzo possiamo ritenere in distribuzione l’aggiornamento di fine mese con un firmware extra e a dir poco inatteso per il pubblico. Pochi giorni fa, anche sul nostro magazine, abbiamo provato ad analizzare in modo più dettagliato la classica patch di marzo, ma è chiaro che in questo frangente si debba andare oltre.

Occhio al Samsung Galaxy S20 con un aggiornamento extra a marzo

A confermare la disponibilità su scala globale di un nuovo aggiornamento aggiuntivo per il Samsung Galaxy S20 è stata una fonte come Sammobile. Sono frammentarie le notizie disponibili fino a questo momento e solo nel corso delle prossime settimane capiremo effettivamente a cosa sia servito l’upgrade. Tuttavia, secondo i primi rumors il firmware dovrebbe mirare a migliorare le prestazioni della fotocamera degli smartphone. Almeno stando al changelog segnalato dal pubblico fino a questo momento.

Staremo a vedere quanto dovremo attendere per testare il pacchetto software anche qui in Italia, fermo restando che testimonianze come quella di Geekissimo evidenziano l’immediata disponibilità dell’aggiornamento in questione per il Samsung Galaxy S20 a stretto giro nel nostro Paese. Stando ad alcuni dettagli raccolti fino a questo momento, la patch in questione dovrebbe appartenere alla serie G98xxXXU7DUC7, con una dimensione che si aggira attorno ai 500 MB.

Nel momento in cui pubblichiamo l’articolo, ci sono solo ipotesi sul Samsung Galaxy S20, ma è possibile che la patch sia stata pensata per introdurre miglioramenti in termini di elaborazione delle immagini, oltre a quelli pensati per la stabilità e per le prestazioni generali della fotocamera. Insomma, non resta altro da fare che attendere la disponibilità della notifica via OTA per procedere con il download.