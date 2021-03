Esce La Tenerezza 93 di Riccardo Fogli, l’inedito scritto due anni prima della Reunion con i Pooh e mai pubblicato né inciso.

La Tenerezza 93 di Riccardo Fogli è da oggi disponibile in rotazione radiofonica e in digital download; fornisce una fotografia del momento che Fogli stava attraversando nel momento in cui ha scritto il pezzo e rappresenta un messaggio d’affetto per suo figlio che stava cercando un suo spazio in questo mondo povero di speranze.

Riccardo Fogli racconta così il suo nuovo singolo: “E’ una fotografia di quel preciso momento, un preoccupato messaggio d’amore per mio figlio che, nei suoi 20 anni, stava cercando una sua dimensione in questo mondo di poche speranze”.

“Il mestiere di padre non è mai facile e per un papà musicista in giro per il mondo può essere ancora più complicato. Queste venti righe di teneri pensieri, sono nate quando mio figlio, dopo la maturità, stava decidendo cosa studiare all’università, rimandando di mese in mese la scelta”, conclude l’artista nel raccontare il momento in cui il brano è nato, dall’osservare i cambiamenti che sarebbero avvenuti da lì a poco nella vita di suo figlio 20enne.

Il ragazzo infatti si trovava a concludere gli studi con il diploma di maturità e a dover decidere cosa fare della sua vita. Si trovava nel difficile momento della scelta della facoltà universitaria che gli avrebbe consentito di ottenere una formazione di grado superiore ed era confuso sul da farsi.

La Tenerezza 93 di Riccardo Fogli arriva dopo quasi vent’anni dall’ultimo inedito da solista (Romanzo), che l’artista ha presenta in occasione del Festival di Sanremo nel 1996.

Scritto dallo stesso Fogli e prodotta da Filadelfo Castro, La Tenerezza 93 vede anche la collaborazione di Nicola Greco, compositore e autore della parte musicale.

La Tenerezza 93 è disponibile anche in versione 45 giri colorato con tiratura limitata a sole 600 copie ed autografato dall’artista su sito di Azzurra Music.