Arriva Drive to Survive 3 su Netflix, nuova stagione della docuserie sul mondo della Formula1. Il progetto offre ai fan delle quattro ruote un inedito sguardo alle competizioni automobilistiche, attraverso interviste ai protagonisti: le scuderie e i loro piloti.

Drive to Survive 3 su Netflix racconta le gare di Formula1 avvenute nel 2020, un anno drammatico caratterizzato dalla pandemia di Covid che ha costretto il mondo a fermarsi. Anche lo sport ha subito una brusca battuta d’arresto.

La Formula1 doveva ripartire a marzo, ma il suo inizio è stato rimandato a luglio dello stesso anno. Meno gare ma più concentrate, fino a dicembre, che hanno messo a dura prova i nervi dei piloti e dei loro team.

Nella stagione più drammatica fino ad oggi, i fan daranno ancora una volta uno sguardo dietro le quinte per assistere in prima persona alla lotta per la vittoria dei piloti e delle loro squadre, durante un’annata senza precedenti. Intense battaglie, incidenti di gara (come quello che coinvolse Romain Grosjean, per fortuna senza conseguenze), feroci rivalità (anche all’interno della stessa scuderia), podi inaspettati e l’incredibile settimo titolo mondiale di Lewis Hamilton su Mercedes (che eguaglia così il record finora imbattuto di Michael Schumacher) rendono questa stagione la più ricca d’azione fino ad ora.

I produttori esecutivi della serie sono il premio Oscar James Gay Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) per Box to Box Films. Come nella seconda stagione, in Drive to Survive 3 partecipano tutte le dieci scuderie – Mercedes e Ferrari incluse. Ogni episodio esplora la preparazione dei piloti, focalizzandosi sui grandi protagonisti dello scorso anno, tra cui Lando Norris, Valteri Bottas, Sebastian Vettel (al suo ultimo anno nel team del cavallino) e Max Verstappen.

La terza stagione è disponibile su Netflix il 19 marzo, a una settimana dall’inizio del Campionato mondiale di Formula 1 del 2021, al via con il Gran Premio del Bahrain domenica 28.