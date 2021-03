Per la prima volta in Italia arriva Yellowstone in chiaro, dalla prima stagione, su Paramount Channel: il 19 marzo la serie americana scritta e diretta dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan approda sul canale 27 del digitale terrestre, in prima serata dalle 21.10.

Col primo episodio di Yellowstone in chiaro parte la programmazione free di questa serie rivelazione negli Stati Uniti: nonostante la prima stagione sia stata accolta con delle critiche dalla scrittura e al soggetto (per la rappresentazione di un’America fin troppo vintage), questo avvincente dramma familiare e di potere ambientato in un enorme ranch del Montana ha saputo conquistare il favore del pubblico diventando una delle serie più viste in America tra il 2018 e il 2020.

La programmazione della prima stagione di Yellowstone in chiaro dal 19 marzo permetterà anche a chi non è abbonato a Sky di scoprire questo neo-western fatto di sanguinose lotte per il territorio, intrighi politici e conflitti coi nativi americani: temi che si intrecciano alle avvincenti storie di confine dei Dutton nel loro preziosissimo ranch, il più esteso degli Stati Uniti, per questo ambìto da affaristi, costruttori e petrolieri.

Tra i paesaggi mozzafiato del West, nella prima stagione di Yellowstone in chiaro su Paramount i Dutton faranno di tutto per difendere i confini della loro terra, soprattutto grazie all’ostinazione del patriarca John (Kevin Costner), il proprietario del ranch burbero e aggressivo, inflessibile con i suoi nemici (e con i figli non proprio all’altezza del nome di famiglia). Per difendere lo sterminato pezzo di terra in cui i Dutton vivono da generazioni e a cui sono legati in modo viscerale, John dovrà difendersi da diversi nemici, in particolare l’imprenditore edile Dan Jenkins (Danny Huston), deciso a realizzare un redditizio progetto edilizio accanto al ranch, e Thomas Rainwater (Gil Birmingham), presidente della riserva di Broken Rock intenzionato a sfruttare lo scontro tra i due per espandere il territorio della riserva indiana. Il capofamiglia cercherà di coinvolgere nella difesa di Yellowstone i suoi quattro figli: Kayce (Luke Grimes) è un veterano che ha lasciato il clan dei Dutton per vivere nella riserva con la moglie e il figlio, Jamie (Wes Bentley) è un brillante avvocato ammaliato dalla politica, Beth (Kelly Reilly) è una donna d’acciaio molto più simile al padre dei suoi fratelli, e Lee (Dave Annable) è colui che più di tutti ha dedicato la sua vita al ranch.

Il poster di Yellowstone

L’arrivo di Yellowstone in chiaro su Paramount a due anni dal debutto negli USA renderà fruibile a tutti questa epopea neo western, che fra cowboys e montagne innevate segna il ritorno in tv del premio Oscar Kevin Costner come interprete (con un super cachet da 500mila dollari a episodio) e produttore esecutivo. Si tratta di una serie ad ampio budget, che porta la firma del candidato all’Oscar per la sceneggiatura di Hell or High Water Taylor Sheridan, già dietro al successo di Sicario (Denis Villeneuve) e Soldado (Stefano Sollima). La serie è stata rinnovata da Paramount Network fino alla terza stagione ed è ancora in produzione.

Ecco il promo di Yellowstone in chiaro da venerdì 19 marzo su Paramount Channel. In streaming la serie è disponibile su NowTv.