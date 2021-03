In vista della prossima stagione mister Gennaro Gattuso non rinnoverà con il Napoli: in tanti si staranno chiedendo chi prenderà il suo posto sulla panchina azzurra. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del ‘Corriere dello Sport’, il presidente Aurelio De Laurentiis, qualora i partenopei dovessero conquistare un posto in Champions League, starebbe pensando ad un sostituto di lusso cui affidare la guida tecnica, ossia Massimiliano Allegri.

Secondo il quotidiano sportivo l’ex tecnico della Juventus, accostato più volte al Napoli, rientrerebbe nel piano A con i 40 milioni di euro incassati dalla Uefa per la posizione europea conquistata in classifica. Di questo progetto farebbero parte anche i leader intoccabili e il duo d’attacco composto dai velocisti Osimhen e Lozano, in netta crescita. Le alternative ad Allegri sarebbero due: l’ormai “vecchio” nome di Rafa Benitez ed il nuovo, interessante,di Paulo Fonseca (attuale allenatore della Roma). Sia il tecnico spagnolo che il portoghese sarebbero due scelte che stuzzicano parecchio il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, magari in grado di dargli quelle certezze che fino ad oggi purtroppo stanno mancando.

Ulteriori sensazioni positive circa l’approdo del tecnico ex Juve alle pendici del Vesuvio sarebbero giunte da Giovanni Galeone, allenatore e mentore di Max, che, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di ‘Radio Bianconera’, avrebbe confermato che il possibile arrivo di Allegri al Napoli non dovrebbe stupire poi tanto, visto che il presidente De Laurentiis lo corteggia da un bel po’ di tempo. Ovviamente, che alla futura guida tecnica del Napoli ci sia Allegri, Benitez, Fonseca o Sarri (altro nome caldo sul taccuino di ADL, la cui pista si sta parecchio scaldando nelle ultime ore), tutto dipenderà dalla posizione finale che la compagine azzurra riuscirà ad ottenere al termine della stagione. Per il momento la società partenopea continuerà i suoi sondaggi.