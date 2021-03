Cast e personaggi di The Falcon and The Winter Soldier debuttano su Disney+ dal oggi, 19 marzo (qui la recensione in anteprima del pilot). Un episodio a settimana, per un totale di sei, seguendo la stessa modalità di WandaVision.

Sam Wilson e Bucky Barnes, che si sono riuniti nei momenti finali di Avengers: Endgame, si alleano in un’avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza. Decidono così di fare squadra, o meglio, di lavorare insieme. Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie segue i due protagonisti del titolo mentre affrontano il peso lasciato dall’eredità di Captain America.

A differenza di WandaVision, costruita come un puzzle con omaggi alle sitcom del passato, The Falcon and The Winter Soldier torna alle origini del Marvel Cinematic Universe con scene d’azione ed tanta adrenalina.

Nel cast e personaggi di The Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie e Sebastian Stan che riprendono rispettivamente i ruoli di Sam Wilson e Bucky Barnes. Le dinamiche diverse e contrapposte dei due personaggi hanno intrattenuto il pubblico sin dal film del 2016 Captain America: Civil War. Insieme a loro, ci saranno anche Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, Emily VanCamp in quello di Sharon Carter e Daniel Brühl nel ruolo di Zemo, quest’ultimi tornano sullo schermo dopo averli visti per l’ultima volta in Civil War.

Dopo WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier è la seconda serie dei Marvel Studios ad essere prodotta quest’anno. La prossima è Loki con Tom Hiddleston, in arrivo l’11 giugno sempre sulla piattaforma Disney+.

Non è ancora ufficiale, ma il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha dichiarato di avere già diverse idee per una possibile seconda stagione – anche se ha chiarito: al momento la priorità è quella di lanciare i film della Fase 4.

The Falcon and The Winter Soldier è disponibile a partire da venerdì 19 marzo su Disney+.