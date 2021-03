Pare davvero inevitabile il rinvio di Inter-Sassuolo, match in programma sabato 20 marzo a San Siro poco prima della sosta di Serie A dovuta alle nazionali, considerando il fatto che in questi minuti è trapelata la notizia di De Vrij e Vecino positivi al Covid. Il cluster tanto temuto ieri sera, dopo il comunicato ufficiale del club nerazzurro riguardante il contagio di Capitan Handanovic pare ormai accertato. Come avvenuto di recente anche con altri eventi, come il Festival di Sanremo, i vari protocolli suggeriscono la massima prudenza.

De Vrij e Vecino positivi al Covid: probabile rinvio per Inter-Sassuolo

L’annuncio su De Vrij e Vecino positivi al Covid non è ancora ufficiale, visto che il club nerazzurro non ha rilasciato annunci ufficiali in merito, ma l’anticipazione è stata fornita pochi minuti fa da una fonte autorevole come Il Corriere dello Sport. Qualora fossero confermati anche questi due casi, il cluster sarebbe oggettivo, con il rischio concreto che nelle prossime ore o nei prossimi giorni possano venir fuori ulteriori casi. Eventualità che renderebbe automatico il rinvio di Inter-Sassuolo per preservare la salute dei vari tesserati.

Se da un lato il protocollo della nostra Serie A prevede almeno dieci contagiati per stoppare un evento in calendario, le autorità sanitarie quasi sicuramente interverranno anche in caso di mancato raggiungimento della suddetta soglia. Alla luce anche delle varianti del Covid che hanno notevolmente peggiorato la situazione in Italia e nel resto del mondo di recente. Insomma, al momento tutte le strade portano al rinvio di Inter-Sassuolo, fermo restando che saranno molto importanti le prossime 24 ore sotto questo punto di vista.

Attendiamo ulteriori comunicazioni ufficiali per capire come stiano evolvendo le cose ad Appiano Gentile, dopo il caso positivo di D’Ambrosio a cavallo del match contro il Torino, fermo restando quanto riportato sul rinvio di Inter-Sassuolo.

Aggiornamento ore 12:42. Ufficiale il rinvio di Inter-Sassuolo, come riporta FC Inter 1908.