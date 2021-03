Il cast di Speravo de Morì Prima debutta su Sky Atlantic coi primi due episodi della serie venerdì 19 marzo in prima visione assoluta, dopo un gran battage promozionale che ha visto lo stesso Francesco Totti scendere in campo, metaforicamente stavolta, per lanciare la dramedy tratta dal suo libro Un Capitano, scritto con Paolo Condò.

L’ampio cast di Speravo de Morì Prima porta in scena tutte le persone che hanno avuto un ruolo importante nell’avventura calcistica come nella vita del leggendario numero 10, con particolare attenzione all’ultimo – piuttosto travagliato – anno e mezzo di carriera dell’ex capitano della Roma. Un addio che i tifosi vissero con grande pathos (tanto che lo striscione Speravo de Morì Prima allo stadio Olimpico nel giorno della sua ultima partita il 28 maggio 2017 è diventato il titolo della serie), soprattutto per l’incredibile dedizione alla maglia di Totti durata ben 27 anni. La serie diretta da Luca Ribuoli racconta gli eventi che hanno preceduto il ritiro, dal ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma fino alla partita dell’addio, mostrando con dei flashback a ritroso il percorso umano e professionale di un’icona della romanità.

Il cast di Speravo de Morì Prima è capitanato da Pietro Castellitto nei panni di Totti, attore e regista alle prese col compito non facile di far vivere sullo schermo una leggenda calcistica nonché suo idolo d’infanzia. Al suo fianco Greta Scarano, recentemente vista nel finale contestatissimo de Il Commissario Montalbano, interpreta Ilary Blasi, la conduttrice tv moglie di Totti e madre di tre figli nati dal loro matrimonio del 2005.

Gli altri volti del cast di Speravo de Morì Prima sono attori italiani di prim’ordine: Gian Marco Tognazzi è Luciano Spalletti, allenatore che ha avuto un rapporto conflittuale con Totti soprattutto nell’ultimo periodo prima dell’addio al calcio, Monica Guerritore è la madre di Totti, Fiorella, mentre Giorgio Colangeli è Enzo, il padre del calciatore recentemente scomparso per Covid.

Nel cast di Speravo de Morì Prima figurano anche Primo Reggiani, nei panni dell’amico storico del Capitano Giancarlo Pantano, Alessandro Bardani nei panni di suo cugino Angelo Marrozzini, Gabriel Montesi e Marco Rossetti rispettivamente nei ruoli dei compagni di squadra Antonio Cassano e Daniele De Rossi, Massimo De Santis nei panni di Vito Scala e infine Eugenia Costantini e Federico Tocci nel ruolo dei genitori di Totti da giovani.

Ecco le trame e le immagini dei primi due episodi di Speravo de Morì Prima, scritta da Stefano Bises con Michele Astori e Maurizio Careddu. In onda su Sky il 19 marzo su Sky Atlantic alle 21.10, la serie è disponibile anche on demand su Now Tv.

Marco, giovane inquilino di Rebibbia, nonostante il fine pena si rifiuta di lasciare il carcere: di lì a dieci giorni passerà in visita il Capitano. Un Capitano non così certo del suo futuro calcistico, ora che l'infortunio durante Roma-Carpi e il subentro di Spalletti al posto di Garcia gli fanno capire che non è più così "pupone". Mamma Fiorella è preoccupata come Ilary, sebbene quest'ultima non lo dia a vedere.



































Foto: Fabio Zayed e Maila Iacovelli

Totti, lasciato sempre più spesso in panchina dal Mister, si sente come un leone in gabbia. Mentre suo figlio Cristian lo incita a reagire, mamma Fiorella non si trattiene dal dire la sua agli ascoltatori radiofonici pro Spalletti. Il Capitano, non convocato per Roma-Palermo, viene comunque trascinato da sua moglie in tribuna, dove i tifosi lo investono con urla di gioia. A Spalletti, invece, riservano solo fischi.



















