Prendete Bad Boys, unitelo allo stile del Marvel Cinematic Universe e avrete The Falcon and The Winter Soldier. Dopo aver salutato la bizzarra e originalissima WandaVision, le vicende degli altri Vendicatori proseguono con una nuova serie tv, stavolta incentrata sui personaggi di Sam Wilson e Bucky Barnes.

La stampa ha avuto l’occasione di guardare in anteprima l’episodio pilota di The Falcon and The Winter Soldier e, senza fare troppi spoiler, possiamo svelarvi cosa ne pensiamo in questa recensione.

Gli eventi narrati si collocano sei mesi dopo i fatti del film Avengers: Endgame. I due protagonisti della serie tv sono in crisi d’identità: divisi, ciascuno per conto proprio cerca di trovare il proprio posto nel mondo. Mentre Sam sembra più che mai convinto a lasciare la “carriera” da supereroe, altrove Bucky è preda dei suoi incubi relativi al suo oscuro passato.

Il personaggio di Anthony Mackie sente il peso dell’eredità di Capitan America; Steve Rogers è morto, c’è un’intensa commemorazione all’eroe interpretato nei film da Chris Evans, in cui appare anche un volto familiare per i fan del MCU.

Sam Wilson capisce che è giunta l’ora di trovare dei nuovi eroi, dei simboli in cui le persone possano identificarsi. Si fa riferimento al Blip, l’evento che ha riportato indietro la gente di mezzo mondo dopo quanto causato da Thanos in Avengers: Infinity War. C’è un’aria di profonda nostalgia nel ricordare Captain America, soprattutto perché Sam ha combattuto al suo fianco per lungo tempo, ed è quindi facile commuoversi.

Bucky Barnes, invece, cerca di gettarsi alle spalle il suo passato da assassino quando era ancora manipolato dall’Hydra per i suoi scopi. Lo vediamo in terapia, tormentato da quanto ha fatto ma allo stesso tempo desideroso di far pace con se stesso e socializzare con gli altri – prova persino a buttarsi negli appuntamenti.

💙 this tweet to get a reminder when new episodes of Marvel Studios’ The Falcon and the Winter Soldier start streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/SQOYtximjA — The Falcon and The Winter Soldier (@falconandwinter) March 8, 2021

È bene considerare che il primo episodio è molto introduttivo e non rivela quasi nulla della trama. I fan Marvel, però, troveranno pane per i loro denti. Rispetto a WandaVision, indirizzato a un pubblico di tutte le età, The Falcon and The Winter Soldier presenta molte scene adrenaliniche, combattimenti corpo a corpo e non si fa scrupoli a utilizzare un linguaggio più adulto. La serie tv sembra infatti puntare a un pubblico più maturo e anche le sequenze d’azione non risparmiano la violenza.

L’episodio si conclude con un colpo di scena forse abbastanza intuibile ma che, siamo sicuri, convincerà i fan a restare sintonizzati per le prossime cinque settimane (e chissà anche oltre, si parla già di seconda stagione). La serie è infatti composta da 6 episodi dalla durata di 42-45 minuti circa.

The Falcon and The Winter Soldier debutta il 19 marzo su Disney+.