Si sono ufficialmente concluse le riprese della fiction Rai Cuori, che vedremo prossimamente sulla rete ammiraglia. La location prescelta è Torino, più precisamente l’Ospedale Molinette, che oggi si batte in prima linea contro il Covid.

Gli esterni sono stati ricostruiti nell’ex Ospedale Militare Riberi, mentre tutti gli interni sono stati realizzati presso gli Studi Lumiq.

Cuori è dedicata a un gruppo di pionieri italiani della medicina che negli anni ’60 rivoluzionò la nascente cardiochirurgia diventando uno dei centri ricerca più importanti al mondo. Nel 1967, il dottor Achille Mario Dogliotti e la sua equipe praticarono il primo trapianto di cuore al mondo. Sullo sfondo, lotte di potere, la vita sociale, le emergenze notturne e operazioni a cuore aperto. Non mancheranno i classici triangoli amorosi e amicizie varie, mentre i protagonisti avranno sempre a che fare con quell’organo meraviglioso chiamato cuore.

La serie è una coproduzione Rai Fiction e Aurora TV Banijay con il Centro di Produzione Rai di Torino e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Diretta da Riccardo Donna, nel cast troviamo Daniele Pecci nei panni dell’alternanza ego di Dogliotti e Matteo Martari in quelli del suo aiutante Actis Dato. Pilar Fogliati interpreta un ruolo fittizio, quello di una giovane cardiochirurga che ha studiato negli Stati Uniti. I tre sono i tre geniali e ambiziosi medici dell’ospedale Molinette di Torino.

Nel cast anche Carola Stagnaro nella parte di Suor Fiorenza; Gaia Messeklinger è Agata; Simona Nasi interpreta Elvira; Piero Cardano è Riccardo Tosi; e Mario Viecca nel ruolo di Riccardo Tosi.

La fiction Rai Cuori è composta da 8 puntate dalla durata di 100 minuti andrà in onda entro l’inverno 2021 in prima serata. Le riprese sono durate sette mesi. “Una storia fantastica, di un’eccellenza italiana non così conosciuta che meritava di essere raccontata”, ha dichiarato Gianandrea Pecorelli, amministratore di Aurora TV.

Ecco una prima immagine dei protagonisti della fiction Rai Cuori: