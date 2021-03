La pubblicità su TikTok non è certo una novità. Gli utenti sono abituati a sorbirsela in alcuni contesti e spesso non ci fanno neanche caso, visto che capita anche gli annunci non rientrino nei loro interessi. Tutto questo cambierà nell’immediato, subito dopo Pasqua, come già annunciato dalla piattaforma.

In tutto il mondo gli utilizzatori del social stanno ricevendo, in effetti, una nota che li informa del prossimo cambiamento previsto per gli annunci: a partire dal 15 aprile, la pubblicità su TikTok sarà estremamente personalizzata sulla base dell’esperienza utente maturata in piattaforma. Banner e video promozionali saranno dunque cuciti ad arte per gli utenti registrati, nell’ottica di moltiplicare le loro interazioni a favore dei publisher.

Entro la data già indicata del 15 aprile, gli utenti saranno chiamati ad accettare la specifica pubblicità su TikTok, con una notifica di sistema. Nel territorio della Comunità europea e dunque anche in Italia, i cittadini avranno maggiore scelta di restare vincolati al GDPR, dunque alla nuova regolamentazione per il trattamento dei dati personali che garantisce maggiore tutela per i “consumatori” del servizio. Insomma, almeno dalle nostre parti, dovrebbe essere possibile negare la propria autorizzazione e ricevere annunci mirati costruiti sulla base di interessi e comportamenti specifici online.

Con la nuova mossa della pubblicità su TikTok più personalizzata che mai, il social cerca di trarre sempre più ricavi dal suo enorme successo ottenuto soprattutto nella fascia dei giovanissimi adolescenti. La mossa scatenerà di certo un gran polverone tra le associazioni a tutela di cittadini e consumatori. La piattaforma cinese già non gode di ottima reputazione a causa delle sue challenge, spesso accusate di generare comportamenti e sfide pericolose per i giovani. La nuova mossa pubblicitaria è destinata a scatenare nuovi dubbi sugli annunci con target predefinito i minorenni, di certo meno avvezzi ad una selezione ragionata della pubblicità proposta.