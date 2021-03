Buona offerta su Amazon per la smartband Xiaomi Mi Band 5, un fitness tracker che continua ad essere piuttosto richiesto sul mercato visto l’interessante rapporto qualità-prezzo. Possibile risparmiare qualche euro puntando sull’offerta odierna proposta da Amazon a riguardo, in cui ritroviamo un prezzo inferiore ai 30 euro. Certo non si tratta di un super sconto, ma al momento è alquanto complicato trovare sul mercato questo Xiaomi Mi Band 5 ad un prezzo più vantaggioso.

Quanto costa Xiaomi Mi Band 5 su Amazon il 18 marzo

Va ripreso l’argomento, dunque, dopo il report di una settimana fa. Non c’è un evidente calo di costo come i modelli del passato, anche perché di base ha delle qualità tecniche nettamente più interessanti, è molto più evoluto tecnologicamente. Amazon propone questo Xiaomi Mi Band 5 al prezzo di 29,48 euro, non uno sconto di grande appeal rispetto al prezzo precedente, ma pur sempre più conveniente.

Offerta Xiaomi Mi Band 5 Smart Activity Bracelet, Activity Monitor, Fitness... Ampio schermo da 1,1 "con chiamate a colori dinamici, messaggi e...

Fino a 11 modalità sportive, supporta i vogatori di yoga, modellando...

Inoltre appartiene al servizio Prime di Amazon, ciò significa che non bisognerà sborsare nessun euro in più per la spedizione che può arrivare prima del previsto, anche se non si parla di tempi molto ristretti in questo caso specifico. Bisognerà attendere insomma ancora qualche giorno per poterlo avere a casa propria. Vediamo ora più nel dettaglio perché questo Xiaomi Mi Band 5 è così richiesto sul mercato dei fitness tracker.

Questo device indossabile si ritrova con un display da 1,1″ a colori e permette di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, con i battici che sono monitorati all’istante e non manca ovviamente il calcolo giornaliero dei passi attuati e dei chilometri effettuati. Può inoltre controllare, tramite la connettività bluetooth, chiamate, messaggi, la fotocamera dello smartphone ed anche la musica. E’ stato realizzato prettamente per chi si allena quotidianamente, grazie alla presenza di 11 modalità sportive da poter selezionare.

Durante l’allenamento sarà monitorato il battito cardiaco, i chilometri effettuati e le calorie bruciate. Infine c’è il monitoraggio del sonno e del ciclo delle donne, insomma un piccolo fitness tracker dalle interessantissime qualità.