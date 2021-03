Per la prima volta in chiaro, dal 18 marzo arriva Profiling 10 su Giallo: il poliziesco francese di lungo corso, che termina proprio col decimo capitolo, debutta in prima visione free sul canale 38 del digitale terrestre.

La programmazione di Profiling 10 su Giallo prevede due episodi a sera, ogni giovedì, dal 18 marzo per 4 settimane: è la stagione del debutto per la nuova protagonista Tamara Marthe, in arte Shy’m, cantante e showgirl francese qui alla sua prima prova da attrice in una serie televisiva. Succede a Odile Vuillemin, storica protagonista delle prime sei stagioni nei panni dell’eccentrica criminologa Chloé Saint-Laurent con cui la serie si è identificata nei primi anni di messa in onda, e Juliette Roudet nei panni di Adèle Delettre, uscita di scena con la nona stagione.

L’arrivo di Profiling 10 su Giallo, a quasi un anno dalla trasmissione in anteprima sul canale satellitare FoxCrime lo scorso anno, segna la fine della serie anche in Italia: di recente TF1, l’emittente francese che l’ha trasmessa per dieci anni, ha cancellato il procedural nonostante lo scorso anno ne avesse annunciato il rinnovo. La conferma della cancellazione è arrivata dai protagonisti Philippe Bas e Tamara Marthe, che hanno salutato il pubblico con messaggi di gratitudine.

Nei primi episodi di Profiling 10 su Giallo il 18 marzo si riparte dalle conseguenze del finale della nona stagione: il comandante Rocher è stato licenziato e per riconquistare il suo posto al Dipartimento di Polizia Giudiziaria di Parigi deve sottoporsi a una valutazione psicologica. Per questo motivo incontra, sotto mentite spoglie e in modo decisamente rocambolesco, la misteriosa donna che diventerà la nuova criminologa del DPJ, Élisa Bergman.

Ecco le trame e il promo dei primi due episodi di Profiling 10 su Giallo il 18 marzo in prima tv in chiaro.

10×01 – Doppio Gioco

Per poter riprendere servizio, il comandante Rocher deve sottoporsi a una terapia psicologica. Ma già dalla prima seduta Rocher capisce che qualcosa non va nella terapista…

10×02 – Connessioni