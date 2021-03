Garmin ha aggiornato la nota serie Approach, dedicata a tutti gli appassionati del golf, introducendo da oggi 18 marzo trenuovi golfwatch. I dispositivi in questione sono: Approach S42, un orologio che sfoggia un elegante design, Approach S12, smartwatch molto funzionale e intuitivo, adatto sia per gli utenti più esperti che per quelli alle prime armi e Approach G12, di dimensioni contenute e molto pratico, da poter agganciare alla cintura oppure alla sacca. Questi tre dispositivi sono in grado di offrire un’elevata precisione grazie ad un ricevitore GPS integrato e più di 42.000 campi da golf internazionali precaricati, capaci di regalare al giocatore scrupolose indicazioni relative alla distanza dal green e dagli ostacoli e informazioni su come migliorare le strategie di gioco. Vediamo più nei dettagli i nuovi dispositivi della società statunitense.

Il Garmin Approach S42: questo è il modello dalle linee più eleganti con lunetta in acciaio, che sfoggia un display touchscreen a colori da 1,2 pollici in grado di offrire funzioni avanzate sul campo da gioco, tra cui il rilevamento e la registrazione automatica dei colpi e delle distanze grazie all’AutoShot. Il golfwatch presenta anche funzioni fitness e vari profili sportivi precaricati, oltre all’analisi del sonno, delle calorie spese e della gestione (dallo smartphone) di Smart Notification. La batteria garantisce un’autonomia fino a 15 ore se utilizzato in modalità GPS attivo e fino a 10 giorni in modalità smartwatch. Il dispositivo è disponibile al prezzo di 299,99 euro.

Il Garmin Approach S12: questo golfwatch sembra più semplice da utilizzare ed è caratterizzato da linee più pulite. La cassa è rotonda ed il display monocromatico da 1,3 pollici ad elevata risoluzione per garantire una facile lettura dei dati anche in scarse condizioni di luminosità. É dotato della nuova modalità Big Numbers, capace di aumentare la dimensione dei caratteri semplificando la lettura relativa alle distanze front, middle e back dal green. Tramite l’app Garmin Golf, permette di aggiornare i dati relativi al giocatore in modalità wireless. Il dispositivo è disponibile al costo di 199,99 euro.

Il Garmin Approach G12: il suo design si presenta più sottile e rotondo. L’orologio dispone di un display monocromatico da 1,3 pollici (le sue funzioni sono le medesime offerte dall’Approach S12). Questo modello è dotato di una clip e di un’apertura passante, grazie alle quali è possibile agganciarlo alla cintura oppure alla sacca del golfista. La batteria offre una durata fino a 30 ore in modalità GPS attivo. Il prezzo consigliato per il golfwatch è di 149,99 euro.