Ci sono occasioni in rete troppo belle per essere vere e la questione relativa all’aspirapolvere Dyson a 2 euro certo non rappresenta un eccezione sotto questo punto di vista. Un po’ come abbiamo visto con la bufala relativa all’anniversario di Amazon alcune settimane fa, dunque, bisogna mettere in evidenza quella che ad oggi è a tutti gli effetti una fake news, come ho avuto modo di constatare questa mattina provando ad incrociare un po’ di ricerche sull’argomento.

Una risposta ufficiale dopo la truffa su aspirapolvere Dyson a 2 euro

In un contesto del genere, diventa fondamentale rifarsi ai canali ufficiali di un’azienda nota al grande pubblico, in modo da scovare qualche feedback da parte dell’assistenza in grado di chiarire tutti i dubbi del caso. Ad esempio, all’interno della sua pagina Facebook ho individuato un commento di Dyson Italia che, a conti fatti, conferma al 100% la truffa in atto con l’aspirapolvere Dyson a 2 euro:

“Ti confermiamo che Dyson è attivamente impegnata nel combattere prodotti contraffatti e truffe https:/www.dyson.it/informazioni-su-dyson/apparecchi-contraffatti. Raccomandiamo di prestare attenzione a siti e pagine che offrono offerte troppo vantaggiose per apparire reali. Il nostro sito ufficiale è www.dyson.it Se lo desiderassi, potremmo assisterti nell’acquisto, avresti così la certezza di non incorrere in spiacevoli sorprese. Ti ringraziamo per la segnalazione e ti auguriamo una splendida giornata!“.

Dunque, ci sono pochi dubbi sul fatto che l’iniziativa riguardante l’aspirapolvere Dyson a 2 euro sia a tutti gli effetti una truffa, senza tralasciare quanto riportato da MondoEconomia. A detta della fonte, infatti, la pagina Facebook sulla quale viene veicolata la promozione è stata originata appena due giorni fa dai truffatori. Come sempre, fate molta attenzione a quelle che sembrano iniziative di marketing troppo interessanti per essere vere, perché c’è quasi sempre qualcosa di poco chiaro dietro. Il caso di oggi 18 marzo è emblematico in questo senso.