Nella bozza del Decreto Sostegni è presenta la misura della cancellazione delle cartelle esattoriali, che prevede la pace fiscale degli atti associati a multe, tributi e tasse fino a 5 mila euro per l’arco temporale compreso tra il 2000 ed il 2015. Parliamo, quindi, di 15 anni di insolvenze condonate agli italiani. Se per qualche motivo non si è pagato una contravvenzione, il bollo auto, la tassa della spazzatura o della casa, a partire dalla seconda (meglio conosciute come TARI e IMU), si avrà certamente una cartella esattoriale a proprio nome, che di anno in anno aumenta il proprio valore.

Come riportato dal portale ‘tariffando.it‘, il Decreto Sostegni, che dovrebbe includere la cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5 mila euro, potrebbe mandare in prescrizione 61 milioni di cartelle e 137 milione di pratiche ad esse relative, con la soppressione del 56% di procedimenti da gestire da parte dell’Agenzia delle Entrate. La cancellazione delle cartelle esattoriali è prevista per le pratiche inferiori ai 5 mila euro facenti capo al periodo compreso tra il 2000 ed il 2015 (la Lega aveva proposto un importo di 10 mila euro, bocciato in quanto i fondi non avrebbero potuto coprire le spese). Purtroppo, c’è anche da dire che chi ha regolarmente pagato multe, tributi e tasse, non sono previsti premi o compensazioni.

Nel Decreto Sostegni potrebbe anche essere previsto l’addio del Cashback di Stato, fortemente voluto dal governo Conte. L’iniziativa, volta a promuovere l’utilizzo della moneta digitale per combattere l’evasione fiscale, potrebbe essere cessata in anticipo a luglio 2021, ed i fondi essere reindirizzati per aiutare i lavori in difficoltà per i risvolti della pandemia. Staremo a vedere se la proposta diventerà effettiva, ed in quali tempi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.