Verrà ideata a breve una capsule di Ghali per Benetton. L’artista è infatti stato scelto come brand ambassador di United Colors of Benetton in quanto rappresentante di multiculturalità e integrazione, due valori molto cari al marchio, sposati da sempre dal brand.

Benetton sceglie il rapper milanese di origini tunisine e si lega per la prima volta ad un artista che incarna i suoi valori fondanti – quelli della multiculturalità e integrazione – di cui Ghali è il volto per eccellenza nel panorama musicale italiano.

La capsule di Ghali per Benetton è in fase di creazione, insieme ad una serie di contenuti che celebrano i valori di Ghali e del brand di abbigliamento che veste tutte le età. Il rapper che ha fatto della contaminazione la sua cifra stilistica è al momento in studio per lavorare al nuovo disco di inediti, la cui data di pubblicazione non è ancora nota. Sarà in questo momento di lavoro intenso il volto di United Colors of Benetton e l’ideatore di una capsule collection con contenuti attinenti che celebreranno i suoi valori e quelli del brand che lo ha scelto come volto.

“Ammiriamo il suo stile, le sue idee, il suo atteggiamento”, ha dichiarato Massimo Renon, Amministratore Delegato di Benetton Group. “Siamo entusiasti di collaborare con un grande artista, ma soprattutto con un uomo che condivide i nostri valori”, ha aggiunto.

“Ogni opportunità di sperimentare ed espandere la mia arte mi appassiona” – le parole di Ghali, onorato di essere stato scelto da Benetton per queste iniziative importanti. “Sono molto orgoglioso e felice di creare una capsule collection per un brand come United Colors of Benetton; per me è una grande sfida e non vedo l’ora di mettermi all’opera”, ha concluso l’artista che con la sua musica ha saputo conquistare intere generazioni negli ultimi anni trasformando ogni brano in una hit di successo.