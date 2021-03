Il tour di Mannarino slitta al 2022 a causa del perdurare della pandemia dovuta al Covid-19. Le date, inizialmente in programma per quest’anno, sono tutte rimandate al prossimo inverno, ad eccezione dell’appuntamento all’Arena di Verona che, almeno per il momento, resta confermato all’8 ottobre 2021.

Tutti gli alti concerti, in programma nei palasport, sono stati posticipati.

Il tour di Mannarino slitta al 2022, infatti, e di conseguenza sono stati riprogrammati tutti i concerti. Il primo doppio appuntamento sarà quello del 17 e del 18 febbraio 2022 al Palazzo dello Sport di Roma. A seguire, Mannarino si esibirà al Palapartenope di Napoli il 20 febbraio e al Palaflorio di ari il 24 febbraio. Il 26 febbraio è atteso al Mediolanum Forum di Assago, prima dei 3 appuntamenti in programma nel mese di marzo.

La prima data di marzo è quella del 5 al Pala Alpitour di Torino. A seguire, Mannarino si esibirà il 7 marzo al Mandela Forum di Firenze e l’11 marzo al Palacatania di Catania.

I biglietti già acquistati restano validi per i rispettivi nuovi appuntamenti, altri biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e presso i punti vendita abituali dislocati in tutto il territorio italiano.

In questo momento, Mannarino è al lavoro su nuova musica, da racchiudere in un prossimo disco di inediti; ha già all’attivo 4 album, che presenterà in concerto il prossimo anno e all’Arena di Verona ad ottobre.

Con i suoi 4 album ha saputo dare dignità di poesia alle sue ballate, creando canzoni indimenticabili da leggere e poesie da ascoltare. Apprezzati sono in particolar modo brani del suo repertorio come Me So ‘Mbriacato, Apriti Cielo e Marylon.

Con l’ultimo progetto discografico, Apriti Cielo, per Mannarino è arrivata la definitiva consacrazione: il disco di platino e un tour che in appena un anno supera le 150mila persone, tante sono quelle che hanno assistito ai suoi concerti.

Di seguito il calendario aggiornato dei prossimi live.

Il tour di Mannarino:

Venerdì 08 Ottobre 2021 – Verona – Arena di Verona

Giovedì 17 febbraio 2022 – Roma – Palazzo dello Sport

Venerdì 18 febbraio 2022 – Roma – Palazzo dello Sport

Domenica 20 febbraio 2022 – Napoli – Palapartenope

Giovedì 24 febbraio 2022 – Bari – Palaflorio

Sabato 26 febbraio 2022 – Assago (MI) – Mediolanum Forum

Sabato 05 marzo 2022 – Torino – Pala Alpitour

Lunedì 07 marzo 2022 – Firenze – Mandela Forum

Venerdì 11 marzo 2022 – Catania – Palacatania