6 serate uniche in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano: torna giovedì 18 marzo l’appuntamento con Milano per Gaber. La manifestazione dedicata al Signor G sarà quest’anno esclusivamente digitale e tutti gli eventi saranno disponibili in free streaming sulla Piccolo TV e sui canali della Fondazione.

La Fondazione Giorgio Gaber, in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, propone un programma di appuntamenti in digitale in partenza giovedì 18 marzo e fino a martedì 23 marzo.

Milano per Gaber si articola in 6 serate realizzate con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo. Ad aprire Milano per Gaber ci sarà Ambra Angiolini, protagonista oggi di un incontro spettacolo in cui proporrà in esclusiva alcune letture riferite ai brani di Gaber e Luporini.

Ci saranno Francesco Centorame, Paolo Rossi e alcuni degli esponenti del mondo musicale più apprezzati del momento come Michele Bravi, Cimini, Eugenio in Via di Gioia e N.A.I.P. che proporranno alcuni dei brani più significativi del loro repertorio e renderanno omaggio a Giorgio Gaber. La serata in compagnia dei cantanti è la seconda, quella in programma per venerdì 19 marzo dalle ore 21.00.

L’incontro – spettacolo con Francesco Centorame è invece atteso per domenica 21 marzo dalle ore 21.00. Sabato 20 marzo ci sarà invece la serata Far Finta Di Esser Sani con Mia Ceran alle ore 20.30 e Jonathan Bazzi alle ore 21.30.

Chiuderà la rassegna l’incontro – spettacolo con Paolo Rossi martedì 23 marzo alle ore 21.00 mentre lunedì 22 marzo ci sarà la serata Cabaret – L’Arte ribelle con Flavio Oreglio.

Al termine della manifestazione, sul canale Youtube della Fondazione Gaber, saranno resi disponibili tutti gli incontri di Far Finta Di Esser Sani voluti da Lorenzo Luporini e con protagonisti come Elio Biffi (Pinguini Tattici Nucleari), N.A.I.P., Cimini, Eugenio in Via Di Gioia, Francesco Centorame, Saturnino, Margherita Vicario, Dente, Mia Ceran e Jonathan Bazzi.

Il programma di Milano per Gaber 2021: