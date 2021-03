Esce il cortometraggio La Panchina Di Ferro di Diaphorá, un’associazione di Latina, che si è ispirata alla famosa panchina sulla quale Tiziano Ferro ha scritto Xdono per il titolo del suo progetto

Il cortometraggio sarà disponibile in prima visione sulla pagina Facebook del Comune di Latina venerdì 19 marzo, alle ore 18.00.

Il lavoro fa parte del progetto La Cultura E L’Arte Al Tempo Del Covid e si focalizza su temi importanti come il rispetto, l’accoglienza, l’ascolto, fondamentali in un momento storico particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo. La riflessione parte dalla storia di due amici che si trovano a condividere le origini nella città di Latina, nella regione Lazio, la stessa che ha visto nascere Tiziano Ferro.

A Latina, l’artista ormai affermato a livello internazionale ha scritto il suo primo enorme successo. Stiamo parlando del singolo d’esordio Xdono che lo fece conoscere non solo in Italia ma anche in Europa e in America, primo brano estratto dal disco Rosso Relativo. Quella stessa panchina, situata nel parco comunale di Latina, ha ispirato un cortometraggio.

Il cortometraggio La Panchina Di Ferro di Diaphorá sarà disponibile per la visione da domani per incentivare alla riflessione le nuove generazioni. La panchina è centrale nella storia e diventa metafora di attese e di incontri ma anche di scambi che portano alla nascita di amicizie e profonde relazioni interpersonali. Roberto D’Alonzo è il regista del lavoro che promette di essere un’opera raffinata di sicuro impatto sociale.

Il Sindaco di Latina, Damiano Coletta, commenta l’iniziativa con queste parole:

“Proseguono gli appuntamenti culturali organizzati dalle associazioni che hanno partecipato al bando dell’Assessorato alla Cultura. Nelle ultime settimane abbiamo ammirato interessantissimi lavori che hanno spaziato dalla musica al teatro per bambini, passando per l’arte contemporanea. Il prossimo weekend sarà dedicato ancora a concerti e spettacoli di danza, oltre a questo cortometraggio dell’associazione Diaphorá che andrà in onda venerdì pomeriggio e che ci racconterà una bella storia di amicizia, rispetto e inclusione“.