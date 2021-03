Occorre fare molta attenzione agli sviluppi sulla questione bonus collaboratori sportivi, considerando che tra oggi e domani vivremo ore decisive per quanto concerne il sostegno da assicurare alla categoria. Almeno per quanto riguarda la prima finestra di questo 2021. Ci sono un po’ di elementi da prendere in esame oggi 18 marzo, in modo da inquadrare al meglio la situazione, dopo svariate settimane di incertezza. Vediamo dunque in quale direzione stiamo andando al momento.

Da Sport e Salute un segnale sul bonus collaboratori sportivi del 2021

Partiamo dal presupposto che in queste ore siano sia arrivata una comunicazione ufficiale direttamente da Sport e Salute, tramite post Facebook, con cui sono state fornite indicazioni confortanti a tutti coloro che sono in attesa di riscontri ufficiali sul contributo del 2021. Nessuna data ufficiale, ma la garanzia che costantemente vengono esercitate pressioni alle forze di governo, affinché la situazione si possa sbloccare nel più breve tempo possibile. A maggior ragione considerando la crisi di governo che ha notevolmente rallentato le operazioni di recente.

Cosa dobbiamo aspettarci a questo punto? Un trend in linea con quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi. Entro domani, infatti, dovrebbe essere approvato il Decreto con il quale verranno ufficializzati i fondi per coprire il Bonus collaboratori sportivi. Uno step indispensabile per mandare avanti qualsiasi tipo di discorso, con un calendario che potrebbe seguire le indiscrezioni dei giorni scorsi. Tradotto, questo potrebbe comportare tempi di attesa per i pagamenti davvero brevi.

Le ultime previsioni ufficiose, infatti, parlano di bonifici che potrebbero scattare nel giro di due o tre settimane. Dunque, subito dopo Pasqua dovremmo passare finalmente dalla teoria alla pratica con il bonus collaboratori sportivi di cui tanto si discute in queste settimane. Vi terremo aggiornati appena ne sapremo di più sull’argomento di cui tanto si parla in queste ore.