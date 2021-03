Sono stati annunciati i giudici del serale di Amici 2021. Maria De Filippi ha scoperto le sue carte per la fase conclusiva dell’edizione attuale del talent show di Canale 5 che sabato 20 marzo andrà in onda in prima serata con il primo appuntamento del serale. LE SQUADRE DEL SERALE DI AMICI 2021

A differenza di quanto emerso negli scorsi giorni, sembra proprio che il serale sia registrato anche questa volta e a Roma si stanno tenendo in queste ore le registrazioni per il primo appuntamento.

Maria De Filippi ha presentato i giudici del serale di Amici 2021 nel corso dell’appuntamento con la prima puntata della fase conclusiva del programma, in onda il sabato sera su Canale 5. Tre i personaggi che saranno chiamati a valutare le esibizioni dei ballerini e dei cantanti del talent show, una la grandissima sorpresa in giuria.

Il nome del ballerino Stefano De Martino era già stato ipotizzato negli scorsi giorni e il nome di Stash Fiordispino dei The Kolors tra i giurati non stupisce. Reduce dalla vittoria proprio di Amici di Maria De Filippi, Stash non ha mai perso i contatti con Maria, che l’ha voluto anche tra i docenti di canto del programma e poi nel circuito Amici Speciali lo scorso anno.

Il terzo nome in giuria invece è la vera e propria sorpresa che Maria De Filippi riserva ai fan: il principe Emanuele Filiberto di Savoia, alla sua prima esperienza tra i giudici del programma. Ha già fatto storcere il naso sui social, emerso dai primi spoiler delle registrazioni in corso a Roma oggi.

Emanuele Filiberto di Savoia ha esperienza nel settore musicale. Lo ricordiamo al Festival di Sanremo 2010 in gara con Pupo e Luca Canonici con il brano Italia Amore Mio.