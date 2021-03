Gli artisti ricordano le vittime del Covid. Oggi, 18 marzo 2021, ricorre la prima Giornata Nazionale delle vittime del Covid e per questo sono tanti i messaggi dei cantanti e dei cantautori per dedicare a questa ricorrenza parole piene di dolore e speranza.

La prima Giornata Nazionale delle vittime del Covid si celebra ad un anno esatto dal trasporto dei corpi delle vittime sui camion dell’esercito. Gli automezzi sfilavano per le vie di Bergamo in un corteo silenzioso che oggi, nelle foto scattate quella sera, diventa il simbolo di un Paese stretto nella morsa di un nemico invisibile che continua ad uccidere indisturbato, o quasi. Quest’anno la speranza è arrivata con il vaccino, ma i numeri ci dicono che il percorso verso la luce è ancora impervio.

Emma Marrone pubblica la foto straziante di quel corte di camion e aggiunge un invito a onorare e rispettare le vittime seguendo tutte le indicazioni di contenimento della pandemia. Vasco Rossi non manca all’appello: alle immagini commemorative accompagna una voce che recita i versi di una delle sue canzoni più amate, Vivere un titolo che oggi e più di prima suona come “un comandamento”.

Annalisa è presente, e come lei Alessandra Amoroso che su Instagram pubblica un selfie di quel giorno, catturato prima che l’Italia scoprisse quelle immagini strazianti. La voce di Karaoke dedica un pensiero a tutte quelle persone “che ci guardano da lassù” nella speranza che “almeno loro abbiano trovato la pace”.

Valerio Scanu, nel ricordo del padre, condivide un pensiero nelle stories di Instagram. Stessa cosa per Eros Ramazzotti, che da sempre si è dimostrato sensibile alla pandemia in atto. Ora con immagini strazianti e ora con parole piene di sentimento, gli artisti ricordano le vittime del Covid e celebrano, per la prima volta, la Giornata Nazionale istituita dal Senato.