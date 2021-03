L’attore di origini romane Giacomo Gianniotti è stato il protagonista indiscusso dell’episodio di Grey’s Anatomy 17×07, première di metà stagione trasmessa da ABC lo scorso 11 marzo, con una trama tutta dedicata alla volontà del suo personaggio, Andrew DeLuca, di assicurare alla giustizia una pericolosa trafficante di esseri umani.

Attenzione Spoiler!

Nonostante l’epilogo tragico della vicenda, che ha visto la morte di Andrew DeLuca dopo la cattura della donna, Giacomo Gianniotti è rimasto sul set di Grey’s Anatomy 17 per dirigere l’episodio numero 11 della stagione. In occasione della fine delle riprese del suo debutto alla regia, scrisse su Instagram che era “tempo di tornare ad essere DeLuca“, ma era solo un modo per sviare il pubblico e preservare il segreto su ciò che sarebbe andato in onda di lì a poco, con la morte del personaggio.

Intervistato dopo la messa in onda dell’episodio 17×07, Giacomo Gianniotti ha spiegato di aver appreso dalla showrunner Krista Vernoff l’intenzione di eliminare DeLuca facendolo morire da eroe e di averla metabolizzata dopo un primo dispiacere. Una scelta creativa dettata dalla volontà di caratterizzare la vicenda con un’escalation drammatica, che l’attore ha accettato di buon grado.

Secondo Giacomo Gianniotti, però, non è detto che DeLuca non possa tornare nella serie in qualche modo: d’altronde in una stagione in cui sono stati riportati in scena – seppure in forma onirica – i defunti Derek e George, è possibile che vi siano altre scene per lo specializzando tra flashback e sogni. Parlando a Deadline, si è detto certo che ci saranno altre occasioni per rivederlo.

Senza dire troppo, nel corso di queste 17 stagioni, molti personaggi se ne sono andati, sia che il loro personaggio sia uscito per qualche motivo sia che siano morti nello show, e abbiamo continuato a vedere quelle persone nei flashback, nei sogni, in tanti tipi di scenari diversi, e quindi, solo perché DeLuca è morto, non significa che non ci siano altri modi per noi di vedere clip e altre espressioni di DeLuca nel futuro. Sicuramente penso che ci sia la possibilità di vedere DeLuca nel resto della stagione, ma non so esattamente come e non posso fare previsioni.

La morte del personaggio di Giacomo Gianniotti, entrato in scena nella stagione 12 e diventato il principale interesse amoroso della protagonista Meredith dopo la morte di Derek Shepherd, segna anche la fine della storia d’amore con la Grey, già messa in pausa nella sedicesima stagione. Con Meredith malata di Covid nel corso di questa stagione, gli sceneggiatori hanno preferito sottolineare il suo legame profondo col ricordo del marito defunto, facendo tornare Patrick Dempsey come guest star perché Derek apparisse nei suoi sogni. Parlando a TvLine, l’italo-canadese Giacomo Gianniotti ha commentato così la relazione tra la Grey e DeLuca.

Penso che sia stata una relazione molto preziosa per entrambe le parti. Ma sai, ho avuto persone nella mia vita che hanno perso i loro partner [come successo a Meredith con Derek] e hanno dovuto voltare pagina. Hanno incontrato altre persone e si sono innamorati, ma c’è sempre quel piccolo buco nel loro cuore che non può essere riempito del tutto. Non c’è niente che possa sostituire quella persona che hanno perso. Quindi penso che sia stata una cosa bellissima avere Meredith rivedere Derek nei suoi sogni.

L’epilogo tragico per DeLuca ha messo fine ad una storyline che secondo Giacomo Gianniotti poteva essere ancora recuperata all’inizio di questa stagione.

Il motivo principale è perché Meredith ha preso il Covid Se non fosse successo, lei e DeLuca sarebbero stati in grado di riprendere da dove avevano interrotto. All’inizio della stagione, c’era la possibilità per loro di provare a trovare una strada per tornare al punto in cui erano nella loro storia d’amore. Ma lei ha avuto il Covid, quindi, ovviamente, tutto questo viene messo da parte. L’obiettivo principale è solo salvarle la vita.

Il lutto del Grey Sloan sarà elaborato nell’episodio 17×08 da parte dei medici e della sorella di DeLuca, Carina, interpretata da Stefania Spampinato: Giacomo Gianniotti si è detto felice di aver trascorso molto tempo in scena con lei nell’episodio di Station 19 4×06, che ha raccontato la missione dei due fratelli italiani culminata nell’accoltellamento di Andrea. I due non avevano avuto molte scene insieme da quando il personaggio di Carina è diventato regolare nella quarta stagione dello spin-off di Grey’s Anatomy.