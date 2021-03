Il Samsung Galaxy S21 FE è senza dubbio nei pensieri del colosso di Seul, visto anche il successo che ha fatto registrare il Galaxy S20 FE, nato con l’intento di offrire ai fan della serie Galaxy S20 il meglio del top di gamma (per quanto possibile) ad un prezzo più contenuto. Come riportato da ‘voice.com‘, il prossimo mese il produttore asiatico dovrebbe dedicarsi al lancio di nuovi notebook (Galaxy Chromebook con ChromeOS e Galaxy Book con Microsoft Windows), con data fissata per il 14 aprile. A giugno gli appuntamenti con gli eventi di presentazione dovrebbero riprendere per il Samsung Galaxy Tab S7 Lite, modello più economico dei tablet che già conosciamo, facenti parte della fascia alta.

A luglio sarà la volta del Samsung Galaxy A22, un entry-level con supporto alle reti 5G. Non è stato menzionato nella roadmap, ma quasi sicuramente verrà presentato anche il Samsung Galaxy A82 5G. Agosto è sempre stato il mese della serie Note, ma non quest’anno: la gamma potrebbe essere stata mandata in pensione, o tornare l’anno prossimo, come vi abbiamo raccontato in questo articolo. Ci sarà comunque un evento Unpacked il giorno 19, che ci consentirà di conoscere proprio il Samsung Galaxy S21 FE (di cui alcuni designer hanno già provato ad immaginare le forme). In quello stesso giorno potremmo anche imbatterci nei pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Flip 2, così come nella nuova linea di smartwatch con Wear OS.

Questa dovrebbe essere la programmazione del colosso di Seul per quel che riguarda gli appuntamenti salienti dell’anno in corso, anche se non sono esclusi colpi di scena. Meglio non farci prendere troppo la mano ed aspettare di volta in volta l’evento più vicino. A quanti di voi potrebbe interessare il Samsung Galaxy S21 FE? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.