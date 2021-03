Come sta Gianni Morandi? Negli ultimi giorni l’affetto dei fan si è moltiplicato. Il cantante di Monghidoro è stato vittima di un incidente domestico ed è stato necessario il ricovero all’ospedale.

L’incidente con le sterpaglie

Morandi stava bruciando delle sterpaglie nella sua abitazione alle porte di Bologna quando è scivolato in avanti procurandosi delle ustioni. L’artista è riuscito a mettersi in salvo per tempo ed è stato trasportato all’ospedale Maggiore del capoluogo emiliano. Nella struttura si è fatto scattare una foto insieme al personale sanitario ma poi, dal momento che le ustioni avrebbero raggiunto il terzo grado, è stato disposto il trasferimento presso il Bufalini di Cesena.

Il video di Sinisa Mihajlovic

Dal Bufalini di Cesena è stata pubblicato un bollettino medico che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i fan del cantante: Gianni Morandi sta bene e le sue condizioni sono in lenta ripresa.

Nelle ultime ore Gianni Morandi è riuscito, finalmente, a postare un contenuto sui social, una realtà in cui l’artista è sempre presente per comunicare con i suoi fan. La voce di Monghidoro ha infatti postato una video dedica ricevuta da Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, con gli auguri dell’intera squadra.

Come sta Gianni Morandi?

Gianni Morandi è di poche parole: al video di Mihajlovic risponde con “Grazie ragazzi!” e si limita a utilizzare l’hashtag #èpiùduradelprevisto senza nascondere la fatica del recupero.

Inoltre il cantante risponde ai commenti dei fan che si congratulano con lui per esser riuscito a postare qualcosa e gli augurano una buona guarigione. Gentile come sempre, Gianni Morandi si scusa per le assenze e per i silenzi, promettendo che presto tornerà in forze.

Come sta Gianni Morandi oggi? La risposta è nelle sue parole e nella sua ripresa attività sui social che presto, si spera, ospiteranno un nuovo scatto immortalato all’uscita dell’ospedale: