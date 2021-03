Ci era parso di capire che il OnePlus Watch potesse non essere equipaggiato con Wear OS, ed in effetti così sarà: lo ha confermato il CEO dell’azienda cinese direttamente sul forum ufficiale. Si è scelto di puntare su un sistema operativo real time per un’esperienza più fluida ed all’insegna di una maggiore autonomia (che sono gli aspetti che sembrano stare più a cuore agli utenti che intendono acquistare uno smartwatch). Non troverete Wear OS a bordo del OnePlus Watch, ormai è praticamente ufficiale: comunque bisognerà attendere il 23 marzo per saperne di più.

Per il resto, il primo orologio intelligente di casa OnePlus dovrebbe avere una cassa da 46mm, aver ottenuto la certificazione IP68 contro liquidi e polvere (sarà adatto per il nuoto), 4GB di storage interno, la ricarica rapida Warp Charge (saranno sufficienti una ventina di minuti per godere di una settimana di autonomia). Il OnePlus Watch dovrebbe essere capace di rilevare il battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno del sangue, la qualità del sonno, i livelli di stress, oltre a riconoscere in automatico le attività svolte (compreso il nuoto). Come tutti gli indossabili che si rispettino, anche il OnePlus Watch gestirà le notifiche, permetterà di effettuare chiamate in entrata e in uscita (probabilmente a bordo di un modello dedicato) ed il controllo della OnePlus TV (per il momento solo nel mercato indiano).

L’orologio intelligente di casa OnePlus sarà presentato, come sopra vi dicevamo, il prossimo 23 marzo insieme alla linea dei OnePlus 9 (che dovrebbe essere composta dal modello base, Pro e forse da una variante economica di cui ancora non si conosce il nome di vendita). Cosa ne direste di un wereable di questo genere, che rinuncerebbe a Wear OS per offrire un’esperienza d’uso più fluida ed una maggiore autonomia? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.