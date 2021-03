La prima puntata di Rocco Schiavone 4 debutta con ottimi ascolti, confermando l’affetto immutato del pubblico per il personaggio nato dalla penna di Antonio Manzini, e portato sullo schermo da Marco Giallini. Con 2.703.000 spettatori pari al 10.9%, la quarta stagione della serie in onda su Rai2 porta a casa un buon risultato e rimane stabile negli ascolti.

Solo due puntate compongono Rocco Schiavone 4, ma non per una pigrizia voluta dalla produzione; infatti entrambe sono tratte dagli ultimi libri di Manzini, Rien Ne Va Plus e Ah l’amore l’amore. Successivamente, lo scrittore ha pubblicato online il racconto L’amore ai tempi del Covid. È ancora presto per capire se le indagini del vicequestore romano continueranno oltre la quarta stagione, distaccandosi quindi dalle opere di Manzini. Una cosa, però, è certa: il pubblico chiede di più e non si accontenta di solo due appuntamenti – il prossimo e ultimo è fissato per mercoledì 24 marzo.

Sui social, i fan di Rocco Schiavone hanno commentato la puntata di ieri sera, e sono in molti a lamentarsi della stagione troppo corta. Rien Ne Va Plus riprende gli eventi accaduti nel finale della terza stagione. Il vicequestore è fuggito, consapevole che la verità su Baiocchi sta per essere svelata. Arrivano però gli amici di sempre a riportarlo ad Aosta; la soffiata si è rivelata fasulla. Tornato al lavoro, Schiavone deve occuparsi ancora del caso di Favre, e intanto si riaffaccia Caterina con delle notizie sconvolgenti.

Un utente su Twitter chiede di avere più puntate di Rocco Schiavone, menzionando la longeva fiction Che Dio ci Aiuti, che da poco ha chiuso la sua sesta stagione:

Inventatevi qualcosa , ma non si possono vedere 30 puntate di che Dio ci aiuti e solo due di #RoccoSchiavone — Mario (@ilanna63) March 17, 2021

In generale, sui social si respira un’aria di malcontento per le poche puntate di Rocco Schiavone 4:

Tutti noi che spieghiamo alla Rai che non ci bastano solo 2 episodi:#RoccoSchiavone pic.twitter.com/MgxNgpjTtS — atraM🌼 (@atramthoughts) March 17, 2021

Appuntamento a mercoledì 24 marzo con la seconda e ultima puntata, che inizierà con Rocco in ospedale dopo il blitz nel finale di Rien Ne Va Plus.