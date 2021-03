Gli auguri di buona Festa del Papà 2021 non possono mancare il 19 febbraio, ancor di più in quest’annata caratterizzata ancora dalla non sconfitta pandemia di Covid-19. Immagini e frasi dedicate all’importante figura genitoriale sono l’ideale per far sentire speciali i destinatari dei messaggi nell’ultima ricorrenza dell’inverno. Allo stesso modo, non potrà neanche mancare un pensiero sincero per chi non c’è più e di cui si sente la mancanza.

Come al solito, attraverso WhatsApp o anche attraverso i social network, la faranno da padrone le immagini di auguri di buona Festa del Papà. Nella galleria sottostante le soluzioni da condividere non mancano. Molti dei contenuti proposti contengono al loro interno anche delle frasi che accompagnano il pensiero per il genitore. C'è qualche opzione per i neo-papà al loro primo festeggiamento o anche richiami a ricordi più o meno recenti della vita vissuta con la persona cara, momenti di certo indimenticabili. Come sempre, ogni contenuto potrà essere selezionato e poi condiviso dal proprio smartphone con una delle app a propria disposizione: qualcuna di messaggistica ma anche altre piattaforme di contenuti o anche una semplice mail.





















Ci sono anche degli auguri di buona Festa del Papà che non potranno essere consegnati al mittente: si tratta dei pensieri riservati a quei genitori che non ci sono più. Negli ultimi anni, soprattutto sul social network Facebook, si è diffusa l’abitudine di condividere immagini speciali proprio il giorno 19 marzo dedicate a chi ci ha lasciato troppo presto ma continua a mantenere un ruolo importante nella vita dei figli. Sulle bacheche di tanti utenti del social compariranno immagini e frasi molto simili a quelle proposte nella seguente selezione. L’intento sarà di certo quello di dare vita anche ad un momento di riflessione sul valore di quanto appartiene al passato ma è ancora più che vivo nel presente. Ognuna delle opzioni di seguito riportata potrà essere utilizzata a piacimento, attraverso il canale preferito.