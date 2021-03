Un semplice gesto per chiedere aiuto: nasce così il segnale internazionale con cui è possibile comunicare atti di violenza domestica, rendendolo così noto ad una persona amica che possa intervenire per aiutare la vittima. Il semplice gesto per chiedere aiuto si sta diffondendo a livello globale attraverso un video virale. Purtroppo, la pandemia da Covid-19 non ha fatto che incrementare gli episodi di violenza domestica (si sarebbero perfino quadruplicati), e bisognava inventarsi qualcosa per cercare di venir loro incontro.

#SignalForHelp è l’ashtag che indica il simbolo Internazionale per comunicare l’atto di violenza domestica in corso. Se qualcuno dovesse mai rivolgerti quel semplice gesto per chiedere aiuto, bisognerà chiamare immediatamente il 1522. Le donne sono le principali vittime, così come pure i loro figli. La convivenza forzata dei lockdown non ha certamente aiutato, finendo con l’esasperare ulteriormente la situazione. Molto spesso comunicare l’atto di violenza domestica è cosa assai difficile (il carnefice quasi non permette loro di fare un passo, controllando ogni piccolo movimento): mesi fa una ragazza, picchiata brutalmente dal suo fidanzato, ha effettuato una chiamata telefonica fingendo di ordinare una pizza, e mettendosi invece in contatto con la polizia locale. Gli agenti, captando la situazione di pericolo in corso, mandarono subito una pattuglia sul posto, salvando probabilmente la giovane da una fine orribile.

Il semplice gesto per chiedere aiuto è nato, ed è poi stato codificato, in Canada dalla Canadian Women’s Foundation. Ricordate: quando una donna alza la mano e si tocca il palmo con le pollice chiudendo poi le restanti quattro dita non vi sta salutando, ma comunicando di essere vittima di un atto di violenza domestica, magari anche in corso. Se avete qualche domanda da farci utilizzate il box dei commenti qui sotto: vi risponderemo il prima possibile.