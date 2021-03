Tom Bateman è tra i protagonisti di Dietro i Suoi Occhi, miniserie Netflix che lo scorso febbraio è entrata in top10 tra i titoli più visti in diversi Paesi, Italia compresa, e soprattutto è diventata oggetto di dibattito sui social per il suo finale sconcertante (qui la nostra recensione).

L’attore britannico, che ha affrontato anche le polemiche sul suo accento scozzese nella serie, ha interpretato in Dietro i Suoi Occhi lo psicoterapeuta David, sposato con Adele a cui lo lega un passato misterioso. I problemi di salute mentale di lei, la relazione extraconiugale di lui e l’ingresso nelle loro vite della madre single Louise innescano una trama fatta di segreti, misteri ed eventi soprannaturali.

Il finale di Dietro i Suoi Occhi ha radicalmente diviso il pubblico tra chi lo gha trovato geniale e chi lo considera terribile, fatto sta che è la parte più memorabile della serie, destinata però a non avere un seguito.

Dietro i Suoi Occhi si conclude esattamente come il romanzo omonimo da cui la serie è tratta e non è prevista una seconda stagione da parte dei produttori (Left Bank Pictures, già dietro l’acclamata The Crown). Anche se, vista la grande popolarità riscossa in pochissimo tempo, l’idea di un sequel stuzzica i protagonisti.

Tom Bateman, intervistato da Marie Claire, conferma che non ci sono piani per una seconda stagione di Dietro i Suoi Occhi, ma confessa anche che tornerebbe con piacere sul set della serie.

Non ho sentito nulla riguardo una seconda stagione. Quando abbiamo iniziato le riprese, io e Evie (Hewson, interprete di Adele) stavamo scherzando e lei ha detto: “Forse potremmo fare un prequel su ciò che accade tra Adele e David a Brighton”. Ma sono una persona un po’ all’antica. Mi piace molto l’idea che questa fosse la storia e che avevesse, inizio, metà, fine, e l’abbiamo fatta e finita. Ma c’era ancora un enorme spazio per andare avanti, e se la gente la ama, mi piacerebbe lavorare di nuovo con quella squadra.

ATTENZIONE SPOILER.

Se ci fosse una seconda stagione di Dietro i Suoi Occhi, Bateman vorrebbe approfondire la nuova vita di David dopo l’enorme inganno del finale ed esplorare la sua presa di coscienza della situazione.