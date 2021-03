The Flash 6 e Magnum P.I. 2 nel pomeriggio di Italia1. Queste sono le prime novità della programmazione del fine settimana sulla rete giovane di casa Mediaset e i fan non stanno già più nella pelle. In particolare, sembra che il posto lasciato vacante da Batwoman sarà occupato da The Flash 6 al pomeriggio di sabato con un doppio episodio mentre sarà alla domenica che ci sarà spazio per Magnum P.I. 2. Proprio in queste ore stanno passando i primi promo con le date ufficiali su Italia1 e i fan hanno già segnato in agenda il doppio appuntamento del weekend.

Il sabato toccherà a The Flash 6 andare in scena con un doppio episodio a partire dalle 14.35 circa con Nel vuoto e Un lampo di fulmini in cui è Barry né Iris riescono a superare il trauma per la perdita di Nora. Nel frattempo a Central City c’è un buco nero che sta terrorizzando i cittadini. Barry, sapendo che dovrà morire, decide di viaggiare nel tempo fino al giorno dopo in cui sarà morto e scopre che se vuole salvare tutti gli altri lui dovrà morire. The Flash 6 andrà in onda in coppia con I Griffin con la loro tredicesima stagione.

Ecco il trailer della serie ancora inedita in chiaro con la sua sesta stagione:

In particolare, alla domenica pomeriggio, Italia1 propone il doppio appuntamento ad alta tensione a partire dalle 14.00 con Magnum P.I. 2 con i primi due episodi della seconda stagione dal titolo Vendetta per principianti e Onore fra ladri in cui mentre Magnum attende la decisione di Higgins se diventare ufficialmente sua socia, accetta il caso di una donna scomparsa che ha assistito all’omicidio del suo capo durante una rapina in banca. La serie andrà in onda con le repliche di Lethal Weapon 2.

Ecco il promo della nuova stagione ancora inedita in chiaro: