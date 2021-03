Ci sono indicazioni particolarmente significative che dobbiamo prendere in esame oggi 17 marzo, a proposito dello sviluppo di Clubhouse, non solo per quanto concerne l’arrivo sulla scena della versione ottimizzata sul sistema operativo Android. Dopo aver condiviso con voi gli ultimi risvolti in merito, come avrete percepito tramite il nostro ultimo articolo a tema, questa mattina possiamo comprendere sia a quale punto sia il progetto di estensione dell’app, sia il focus dei prossimi aggiornamenti assicurati dai tecnici.

Da Clubhouse per Android ai prossimi aggiornamenti: la situazione a metà marzo

Il punto della situazione stamane ci arriva direttamente dai fondatori di Clubhouse, vale a dire Paul Davison e Rohan Seth, i quali hanno fatto sapere al pubblico che ha seguito la prima tappa del “Clubhouse World Tour” che la versione per Android sia a tutti gli effetti in lavorazione. Non abbiamo ancora date specifiche da fornirvi in questo senso, ma è chiaro che siamo a buon punto, con l’auspicio di poter fare questo step una volta per tutte nel giro di poche settimane.

Quanto agli step futuri di Clubhouse, i fondatori hanno assicurati a tutti incentivi ed aiuti per migliorare le monetizzazioni dei loro contenuti. Un atto motivazionale dovuto, in attesa di capire in quale direzione andranno gli aggiornamenti dell’app sotto questo punto di vista, senza dimenticare altri upgrade. A tal proposito, si parla della volontà di promuovere le conversazioni, fino ad arrivare al miglioramento della gestione delle stanze. Inutile dire che lo scopo finale sia quello di agevolare le interazioni tra gli utenti.

A questo punto, non possiamo fare altro che attendere comunicazioni ufficiali sullo sbarco di Clubhouse su Android, sperando che l’appuntamento sia fissato nel più breve tempo possibile. Che idea vi siete fatti in questo senso? Fateci sapere con un commento a seguire.