Scoppia l’Akash gate all’Isola dei Famosi 2021 e mentre Tommaso Zorzi annuncia chiarimenti e domande scomode, in Honduras il bel modello continua a vivere al meglio arrivando anche allo scontro con Drusilla Gucci. Ma cosa sta succedendo in queste ore? Domani il programma tornerà in onda con la seconda puntata di questa nuova edizione ma, intanto, il nome di Akash, almeno quello noto in questo momento, è finito in tendenza sui social proprio per via di quello che ormai è stato definito un vero e proprio caso.

Sul web si accende un dibattito a colpi di video ripescati da vecchi palinsesti televisivi in cui il modello appare sempre con un nome diverso. In particolare, Akash Kuman, come si è presentato ora all’Isola dei Famosi 2021, appare in vari programmi a cominciare da Ciao Darwin, in cui il modello dice a Paolo Bonolis di chiamarsi Pablo Andreis Romero.

Akash ci sta già regalando il primo vero brivido trash dell'isola pic.twitter.com/8bylPVDdpf — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) March 17, 2021

Come se questa non fosse già una prova di questo Akash gate, ecco che a Tempation Island nel ruolo di tentatore sotto il nome di Andrea P. Secondo l’ipotesi più accreditata i nomi utilizzati a Ciao Darwin e Temptation Island da Kumar sarebbero solo nomi d’arte ma non si capisce bene il perché visto che spesso lo abbiamo sentito presentarsi in tv come un ragazzo che ha sofferto e che è stato addirittura vittima di bullismo. Alcuni però si sono soffermati addirittura sul colore dei suoi occhi notando che erano addirittura diversi ma questo potrebbe essere risultato di lentine colorate.

Oggi si sentirà più Pablo Romeo, Andrea P. o Akash Kumar? #tzvip pic.twitter.com/J3viknzuoB — ℋ 🌻 (@hazsangels) March 17, 2021

I dubbi rimangono così come il caso che ormai è esploso sui social tanto che in molti si chiedano quale sia la verità non solo del suo nome ma anche delle storie che è andato a raccontare in giro in questi anni anche alle persone che ha avuto modo semplicemente di incontrare e che adesso sui social stanno raccontando la loro esperienza.