Ci sono serissimi problemi Iliad in questo mercoledì 17 marzo. L’operatore mobile è alle prese con un vero e proprio disservizio nazionale da almeno un’ora, subito dopo l’orario di pranzo. Gli errori principali riguarderebbero i servizi di rete ma, per il momento, non le chiamate.

Attraverso il servizio Downdetector, osserviamo la curva di problemi Iliad di questa giornata. Subito dopo le 14 c’è stata una prima impennata di anomalie con i servizi principali dell’operatore. In particolar modo, i problemi Iliad riguarderebbero la connessione di rete, del tutto assente per un gran numero di utenti o nella migliore delle ipotesi, ballerina e ad intermittenza. Non si tratterebbe di difficoltà relative ad una particolare area nazionale, semmai ad un down distribuito da nord al sud Italia, senza particolari distinzioni tra regioni. Le testimonianze di errori sono addirittura nell’ordine delle migliaia. Viste le ingenti richieste di supporto al numero unico di assistenza 177, va anche detto che l’attesa per parlare con un operatore risulta un po’ lunga.

Al momento di questa pubblicazione non sono ancora giunte comunicazioni ufficiali da parte dell’operatore in riferimento ai problemi Iliad di questo 17 marzo. Impossibile ipotizzare un ritorno alla normalità in poco tempo o un intervento più lungo da parte dei tecnici. Approfondiremo questo articolo con ulteriori informazioni sui canali ufficiali.

Aggiornamento 15:45 – Dopo le copiose segnalazioni registrate intorno alle ore 15 di oggi, le anomalie sembrano ridimensionate. I problemi Iliad sono nell’ordine delle centinaia. Ancora non si registrano feedback da parte del vettore mobile attraverso i suoi canali ufficiali ma il down potrebbe essere in via di risoluzione nei prossimi minuti.

Aggiornamento 16:15 – Il disservizio sarebbe quasi del tutto rientrato. Permangono solo poche decine di segnalazioni ma la situazione dovrebbe ora rientrare nella normalità un po’ per tutti. Il servizio di rete è ora a disposizione dei clienti residenti in tutta Italia.