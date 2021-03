Il OnePlus Watch potrebbe arrivare insieme ai OnePlus 9 il 23 marzo. Il leaker Ishan Agarwal, in genere sempre affidabile, ha fatto il punto della situazione su quelle che potrebbero essere le sue principali specifiche tecniche. Come riportato da ‘pricebaba.com‘, il dispositivo avrà una taglia da 46mm, la certificazione IP68, 4GB di memoria interna, il supporto alla ricarica Warp Charge (in appena 20 minuti si potrà ottenere una settimana di autonomia). Il OnePlus Watch sarà in grado di farsi carico del monitoraggio del sonno, dei livelli di stress, misurerà la saturazione dell’ossigeno del sangue, il battito cardiaco e riconoscerà automaticamente le attività in esecuzione (nuoto compreso).

Tra le funzioni incluse le notifiche, le chiamate (in entrata e in uscita) ed il controllo della musica, oltre che della OnePlus TV (al momento disponibile solo in India, cosa che potrebbe anche indurre a pensare il dispositivo resti esclusiva di tale mercato, almeno all’inizio). Il OnePlus Watch verrà reso disponibile nelle colorazioni nero e argento. Al dispositivo non sembra mancare niente, compresa la possibilità di effettuare chiamate stand-alone (magari solo per specifici esemplari) ed un’autonomia degna di questo nome. Probabile che l’orologio intelligente non venga equipaggiato con Wear OS, ipotesi che ha sposato lo stesso Ishan Agarwal.

Tanti non rimpiangeranno la mancanza del sistema operativo per wereable di Google (che sappiamo non essere il massimo sul fronte energetico), ma è pur vero che, tolte le funzioni base, non ci sarebbe molto altro da fare con il OnePlus Watch in sua assenza. Non possiamo fare altro che aspettare il 23 marzo per conoscere più da vicino l’indossabile, che accompagnerà la serie dei OnePlus 9, per cui è partito un primo ordine limitato, come vi abbiamo raccontato in questo articolo. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.