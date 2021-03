Ci sono nuovi riscontri che dobbiamo prendere in esame oggi 17 marzo, a proposito di problemi TIM per il pubblico italiano. In realtà, un po’ come avvenuto un paio di settimane fa, quando sul nostro magazine abbiamo esaminato una situazione simile, pare che il disservizio possa essere geolocalizzato. Ad esempio, dalle segnalazioni che ho avuto modo di esaminare fino a questo momento, si potrebbe pensare ad una rete che non funziona soprattutto nei pressi di Lodi, ma è chiaro che in questo senso avremo maggiori dettagli solo nelle prossime ore.

Un primo focus sui problemi TIM del 17 marzo

Secondo quanto si apprende su Down Detector, in ogni caso, al momento non abbiamo una quantità di segnalazioni tale da parlare di problemi TIM per tutti. In sostanza, quello in corso pare non essere un “down” nel senso stretto del termine, ma è chiaro che chi si ritrova con una rete che non funziona spera di potersi mettere alle spalle il disservizio in questione nel più breve tempo possibile. Insomma, lecito attendersi qualche feedback da parte dell’assistenza. Magari via social.

In sostanza, ci sono ancora un po’ di questioni da chiarire a proposito dei problemi TIM del 17 marzo, ma è chiaro che soprattutto nei pressi di Lodi ci sia frustrazione da parte dei clienti. Di solito, disservizi geolocalizzati (se confermate le sensazioni che anche noi di OptiMagazine abbiamo fino a questo momento) tendono ad essere gestiti con una certa velocità dai tecnici. Inutile dire che, qualora abbiate testimonianze dirette sui fatti, un vostro commento a fine articolo sarà più che gradito.

Aggiornamento ore 11:24. Per ora i numeri sui problemi TIM continuano a non essere elevati. Trend che, almeno sulla carta, pare confermare l’ipotesi di un disservizio geolocalizzato. Attendiamo ulteriori riscontri.