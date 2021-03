Omar Sy si gode il successo internazionale di Lupin, la serie Netflix diventata un fenomeno in tutto il mondo. Dopo il debutto lo scorso gennaio, lo show francese ha raggiunto la bellezza di 70 milioni di utenti che hanno visto i primi cinque episodi (la seconda metà di stagione uscirà in estate), battendo così il record di serie come Bridgerton e La Regina degli Scacchi.

Intervistato da Deadline, Omar Sy, che di recente ha festeggiato il decimo anniversario della commedia campione d’incassi Quasi Amici, ha affermato che non si aspettava un tale responso: “Chiaramente facciamo le cose sperando che funzionino, ma questa risposta è al di là delle mie aspettative. Abbiamo detto che non volevamo essere invidiosi di fronte a serie americane o inglesi. Eravamo noi piccoli francesi che cercavamo di esistere nel loro stesso campo, ma ottenere un risultato così enorme è stato del tutto inaspettato”, ha dichiarato. “È bello vedere che in Brasile o in Francia hanno amato Lupin. C’è qualcosa di universale ed è qualcosa che cerco sempre di ottenere quando faccio film”.

Nella serie Netflix, Omar Sy interpreta Assane Diop, un abile ladro e mago del travestimento che si ispira alle gesta di Arsenio Lupin per mettere a segno i suoi colpi e vendicarsi di un torto subito anni prima. Il personaggio del ladro gentiluomo è stato creato dallo scrittore francese Maurice LeBlanc nel 1905. i libri sono stati adattati in dozzine di serie tv e film nel corso degli anni, ma nessuno aveva mai raggiunto questo tipo di riconoscimento mondiale.

Omar Sy ha spiegato a Deadline che quanto la produzione gli chiese che tipo di personaggio volesse interpretare, inizialmente non pensò a Lupin: “Ho dovuto riflettere, non capita tutti i giorni che qualcuno ti faccia questa domanda. Poi è arrivato Lupin. Quando penso a un personaggio forte, che può fare molte cose, che ha stile, è affascinante, ha tutto, per me quello è James Bond. Se fossi inglese, vorrei fare 007, ma so che c’è una regola per interpretarlo – devi essere inglese, quindi era da escludere”.

Sul set di Lupin, l’attore francese ha ritrovato Louis Leterrier, regista con cui aveva lavorato per il film Due agenti molto speciali – i due torneranno a collaborare per il sequel insieme a Netflix.

Cosa riserva il futuro per Lupin? “Vedremo cosa vuole fare Netflix con questo franchise”, ha dichiarato Sy. “La prima scommessa che abbiamo vinto è stata dare vita a questo personaggio e creare un universo, che ora esiste. Spetta a Netflix capire cosa vogliono farne. Vedremo cosa propongono. Questo personaggio è super divertente e mi piacerebbe molto tornare a interpretarlo, anche domani”.