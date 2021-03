Offerta molto interessante quest’oggi su Amazon per l’iPhone 11 da 128GB di memoria interna e di colore nero, top di gamma ancora piuttosto richiesto sul mercato che può essere una valida alternativa all’iPhone 12 se non si ha intenzione di spendere cifre davvero troppo elevate. Gli sconti presenti sul sito di e-commerce per i dispositivi Apple variano a seconda del modello in questione, trattandosi di un iPhone più recente, non si può pensare ad un grosso risparmio, ma potrebbe comunque far gola a molti utenti.

La nuova offerta per l’iPhone 11 da 128 GB su Amazon

Non sarà una promozione in linea con quella di alcune settimane fa, ma è ugualmente conveniente. Il prezzo proposto da Amazon per questo iPhone 11 da 128GB di memoria interna è infatti di 710 euro, mentre in precedenza era di 769 euro, con uno sconto dell’8% ed un risparmio di 59 euro. Da considerare poi come questo dispositivo Apple appartenga al servizio Prime di Amazon, ciò significa che le spese di spedizione sono gratuite e nel giro di 24 ore tale smartphone sarà nelle vostre mani.

Chi non è abbonato a Prime e vuole provare ad acquistare questo iPhone 11, può usufruire del mese gratuito proposto da tale servizio di Amazon e sfruttarne lo stesso i vantaggi. Al momento quest’offerta di Amazon per l’iPhone 11 da ben 128GB di memoria interna è una delle più allettanti presenti sul web, anche perché tutte le garanzie che offre tale sito di e-commerce non sono spesso presenti su altri portali.

Vediamo ora più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questo iPhone 11 e perché vale ancora la pena acquistarlo nonostante l’arrivo sul mercato da tempo dell’iPhone 12. Il modello di casa Apple si presenta con un display Liquid Retina HD da 6,1 pollici, spazio poi al processore A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione e non manca un ottimo comparto fotografico grazie alla doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps e quella anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion.

Attenzione però alla mancanza dell’alimentatore e delle EarPods, ma ormai è una scelta di mercato adottata da Apple per ridurre l’impatto ambientale. Infine non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere. Valutate bene la nuova offerta per iPhone 11.